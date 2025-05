Festival Baris Rock Fest ponúkne mená slovenskej aj európskej scény

Bratislava 16. mája (TASR) - Obec Lubina (okr. Nové Mesto nad Váhom) a amfiteáter na vrchu Roh ožijú posledný júnový víkend 27. a 28. júna novým festivalom s názvom Baris Rock Fest. Počas dvoch dní sa na tomto výnimočnom mieste v prírode stretne energická rocková hudba, rôznorodé žánre a výnimočná atmosféra, ktorú organizátori sľubujú priniesť hneď v prvom ročníku. TASR informovala PR manažérka Katarína Knochová.



Hudobný program je pestrý a ambiciózny. Hlavnými ťahákmi sú Freedom Call, nemecká powermetalová kapela známa hymnickými refrénmi a pozitívnou energiou, ktorá má silnú fanúšikovskú základňu aj na Slovensku. Z Fínska dorazia netradiční Steve 'N' Seagulls, ktorých preslávili bluegrassové úpravy rockových a metalových hitov. Do Lubiny prinesú šou plnú originálneho humoru a muzikantskej virtuozity. Ďalším zahraničným hosťom budú The Cloverhearts, ktorí ponúkajú výbušnú kombináciu punkrocku a írskej ľudovej hudby s nekonečnou dávkou energie.



Slovenskú scénu zastúpia známe skvelé mená ako popredná známa domáca formácia Iné Kafe či thrashmetalová kapela Čad. Tá ponúkne intenzívny a nekompromisný set, ktorý rozhýbe aj tých najodolnejších. Zoči Voči privezú svoje chytľavé melódie a energické refrény patriace k stáliciam slovenských klubov aj festivalov. Melodický metal prinesie Signum Regis, známy svojím medzinárodným presahom a precíznou produkciou.



O pravú festivalovú atmosféru sa postarajú aj kapely Smola a Hrušky, The Youniverse, Arzén, Dora, LeRa, Parketový lev, Wasabi Circus, Year of Pluto či Ťažký flám.



„Baris Rock Fest vznikol z túžby priniesť do nášho regiónu niečo nové - festival, ktorý má atmosféru, kvalitný zvuk a silný line-up. Veríme, že si ho ľudia rýchlo obľúbia a radi sa vrátia. Amfiteáter na vrchu Roh je miesto, kde sa stretáva príroda, hudba a komunita. A presne o tom Baris Rock Fest má byť,“ hovoria organizátori festivalu.