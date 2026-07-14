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Festival Big Summer Fest prinesie tri dni nostalgie aj svetové hviezdy
Kým premiérová edícia patrila predovšetkým 90. rokom, druhý ročník prináša aj legendárne skladby z rokov 2000 až 2010.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 14. júla (TASR) - Najväčší retro a nostalgický festival v strednej Európe otvára novú kapitolu. Big Summer Fest po mimoriadne úspešnej premiére hlási návrat vo väčšom formáte, s dlhším programom a svetovými menami, ktoré roztancovali celé generácie. Od 30. júla do 1. augusta sa areál Zelenej vody v Novom Meste nad Váhom opäť premení na miesto, kde zaznejú najväčšie hity 90. rokov aj ikonické skladby nového milénia. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
„Prvý ročník nám ukázal, že ľudia túžia po hudbe, ktorá ich sprevádzala najkrajšími obdobiami života. Energia publika bola neuveriteľná a práve fanúšikovia nás presvedčili, že Big Summer Fest si zaslúži pokračovanie vo väčšom formáte. Preto sme pripravili tri dni plné hitov, svetových interpretov a množstva noviniek, ktoré posunú festival opäť o úroveň vyššie,“ približujú organizátori festivalu.
Kým premiérová edícia patrila predovšetkým 90. rokom, druhý ročník prináša aj legendárne skladby z rokov 2000 až 2010. Návštevníkov tak čaká skutočná miléniová horúčka, počas ktorej zaznejú piesne, ktoré ovládali hudobné rebríčky, diskotéky aj rádiá na začiatku nového tisícročia.
Počas troch festivalových dní sa na pódiu predstaví vyše 35 interpretov. Na Zelenej vode to „odpália“ svetoznáme mená Scooter, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, Inna a ďalšie legendy svetovej aj európskej hudobnej scény.
„Nejde nám len o silný line-up. Chceme, aby si ľudia odniesli kompletný festivalový zážitok - od prvého koncertu až po poslednú skladbu. Zachovávame jedinečnú atmosféru Zelenej vody, ktorá spája hudbu s letnou dovolenkou pri vode, a zároveň sme zapracovali na každom detaile, ktorý dokáže spríjemniť návštevníkom pobyt počas celého víkendu,“ dodávajú organizátori.
Aj preto zostáva festival v osvedčenom areáli na Zelenej vode, ktorého pláž a vodná plocha vytvárajú jedinečnú kulisu letného podujatia. Samozrejmosťou bude opäť monumentálne pódium, špičková svetelná a vizuálna produkcia, moderné ozvučenie a atmosféra, ktorá patrila medzi najväčšie prednosti premiérového ročníka.
„Prvý ročník nám ukázal, že ľudia túžia po hudbe, ktorá ich sprevádzala najkrajšími obdobiami života. Energia publika bola neuveriteľná a práve fanúšikovia nás presvedčili, že Big Summer Fest si zaslúži pokračovanie vo väčšom formáte. Preto sme pripravili tri dni plné hitov, svetových interpretov a množstva noviniek, ktoré posunú festival opäť o úroveň vyššie,“ približujú organizátori festivalu.
Kým premiérová edícia patrila predovšetkým 90. rokom, druhý ročník prináša aj legendárne skladby z rokov 2000 až 2010. Návštevníkov tak čaká skutočná miléniová horúčka, počas ktorej zaznejú piesne, ktoré ovládali hudobné rebríčky, diskotéky aj rádiá na začiatku nového tisícročia.
Počas troch festivalových dní sa na pódiu predstaví vyše 35 interpretov. Na Zelenej vode to „odpália“ svetoznáme mená Scooter, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, Inna a ďalšie legendy svetovej aj európskej hudobnej scény.
„Nejde nám len o silný line-up. Chceme, aby si ľudia odniesli kompletný festivalový zážitok - od prvého koncertu až po poslednú skladbu. Zachovávame jedinečnú atmosféru Zelenej vody, ktorá spája hudbu s letnou dovolenkou pri vode, a zároveň sme zapracovali na každom detaile, ktorý dokáže spríjemniť návštevníkom pobyt počas celého víkendu,“ dodávajú organizátori.
Aj preto zostáva festival v osvedčenom areáli na Zelenej vode, ktorého pláž a vodná plocha vytvárajú jedinečnú kulisu letného podujatia. Samozrejmosťou bude opäť monumentálne pódium, špičková svetelná a vizuálna produkcia, moderné ozvučenie a atmosféra, ktorá patrila medzi najväčšie prednosti premiérového ročníka.