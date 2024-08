Festival Cineama láka na najlepšie krátke snímky z celého Slovenska

Kremnica 19. augusta (TASR) - V Kremnici sa začiatkom septembra uskutoční 32. ročník festivalu amatérskeho filmu Cineama, ktorým vrcholí rovnomenná celoslovenská postupová súťaž. Festival, ktorý sa bude konať v dňoch 6. až 8. septembra, láka na najlepšie krátke snímky z celého Slovenska a pestrý sprievodný program venovaný téme zvuku.



"Festival Cineama sa po štyroch nezabudnuteľných bardejovských ročníkoch sťahuje do Kremnice," informovali organizátori z Pohronského osvetového strediska (POS) s tým, že zázemie mu vytvorí Akropola Kremnica. Program bude prebiehať aj v Zechenterovej záhrade a Mestskom kultúrnom stredisku.



"Súťažný program Cineamy ponúka filmy, ktoré diváci a diváčky sotva uvidia niekde inde. Na jednom mieste sa tu stretáva voľnočasová filmová tvorba detí a mládeže, študentské filmy, ale aj snímky, ktoré v neprofesionálnych alebo nezávislých podmienkach nakrúcajú ľudia zo zanietenia popri svojom zamestnaní," uviedlo POS.



Žánrovo sa filmy pohybujú na širokej škále od animovaných filmov, videoklipov a experimentov cez hrané komédie či psychologické drámy až po cestopisné, náučné a autorské dokumentárne filmy. V súťaži aktuálneho ročníka Cineamy sa predstaví 71 krátkych filmov z celého Slovenska.



Sprievodný a vzdelávací program festivalu je tento rok tematicky sústredený na zvukovú zložku audiovizuálnych diel a vzťah zvuku a obrazu. Dramaturgickým zámerom je podnietiť uvažovanie o rozličných umeleckých a psychologických aspektoch, ktoré sú spojené so sluchovým vnímaním. "Nie vždy sa pritom budeme držať striktne filmového kontextu a vydáme sa cestou presahov k iným médiám - experimentálnej hudbe, terénnym nahrávkam alebo VJingu," avizujú organizátori.



Hravý workshop pod vedením filmového zvukára Michala Džadoňa sa ponorí do tvorby ruchov a zvukových efektov, workshop vizuálnej umelkyne Michaely Močáryovej predstaví základy VJingu v programe Resolume Arena. Posluchová prechádzka Kremnicou bude príležitosťou na stíšenie a započúvanie sa do zvukovej atmosféry mesta.



Muzikológ Tomáš Šenkyřík predstaví techniky terénneho nahrávania s využitím špecializovaných mikrofónov a zariadení na snímanie zvuku pod vodou alebo načúvanie elektromagnetickým vlnám v mestskom prostredí. Organizátori pripravujú aj filmový kvíz pod vedením domáceho kvízmajstra Sláva Hlásneho, koncert The Curly Simon alebo Silent Disco - nezvyčajnú exteriérovú tanečnú party v úplnej tichosti, len s bezdrôtovými slúchadlami na ušiach.



Hlavným partnerom a odborným garantom festivalu je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom je Pohronské osvetové stredisko s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a spoluorganizátorom je Akropola Kremnica.