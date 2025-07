Festival Cinematik otvorí Otec, tretí hraný film T. Nvotovej

Bratislava 22. júla (TASR) - Jubilejný 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch otvorí snímka Otec. Ide o tretí celovečerný film režisérky Terezy Nvotovej (Svetlonoc, Špina). Festivalovú premiéru avizujú organizátori ako výnimočný a emočne silný zážitok. V hranej dráme nakrútenej v slovensko-česko-poľskej koprodukcii sa predstavia Milan Ondrík, Dominika Morávková či Aňa Geislerová. TASR o tom informoval člen programového tímu festivalu Peter Konečný.



Spresňuje, že dráma Otec je inšpirovaná skutočnými udalosťami na Slovensku, ale aj v zahraničí a ponúka príbeh otca, ktorý urobí tragickú chybu. „Za ňu potom nenesie následky iba v rámci vzťahu s manželkou, kamarátskych a pracovných vzťahov, v rámci súdneho konania, ale najmä a azda v prvom rade v rámci vzťahu so sebou samým,“ približuje festival „možno prekvapivý príbeh lásky a manželského partnerstva skúšaného snáď tou najtvrdšou skúškou“, v hlavných úlohách s M. Ondríkom a D. Morávkovou.



„Keď som film videl prvýkrát na skúšobnej projekcii začiatkom roka, bol som emočne mimoriadne zasiahnutý. Tereza Nvotová zvolila v našom prostredí náročné filmové spracovanie a docielila pocit, že príbeh prežijete s hlavným hrdinom,“ hovorí Konečný. Všetky Nvotovej celovečerné hrané filmy podľa neho posúvajú dopredu záujem o náš film v zahraničí. „A to je skutočná prezentácia kultúry. S emóciami pracujem v rámci programového tímu celý rok, ale je len pár filmov, ktoré dokážu byť takto sugestívne a zároveň pravdivé,“ poznamenal Konečný k titulu, ktorý sa bude premietať za účasti tvorcov a hercov v rámci otváracieho ceremoniálu Cinematiku 10. septembra.



Sugestívnosť filmu s tragickou zápletkou umocňuje dôraz na dlhé intenzívne zábery, na ktoré si Nvotová prizvala poľského kameramana Adama Suzina (Nepela). „Aj s ich pomocou dej diváka vtiahne priamo do kože ústrednej postavy, nútiac ho tak nahliadnuť na zdanlivo jednoznačnú situáciu s otvorenou mysľou,“ dodáva Konečný, ktorý film Otec považuje za jeden z najdôležitejších filmov našej kinematografie za ostatných 20 rokov. „Ide o jeden z vôbec najpôsobivejších titulov celej histórie Cinematiku,“ podčiarkol.



Festival sa uskutoční od 10. do 15. septembra. Šesťdňový program okrem Otca Terezy Nvotovej prinesie aj desiatky ďalších filmových zážitkov. Viaceré z nich návštevníci podujatia uvidia ako prví, iné do Piešťan prídu ocenené aplauzom a ovenčené cenami z prestížnych festivalov v Cannes, Toronte, Benátkach, Berlíne či Karlových Varoch.