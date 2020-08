Festival City Sounds pokračuje koncertom Ochepovsky Quintet

Bratislava 7. augusta (TASR) - Festival City Sounds pokračuje v sérii letných koncertov v bratislavskom Klube pod lampou. Vo štvrtok 13. augusta tam bude koncertovať Ochepovsky Quintet - zoskupenie českých muzikantov pod vedením frontmana Igora Ochepovskeho, ruského skladateľa, producenta a gitaristu, ktorý aktuálne žije a pôsobí v Prahe. Ako špeciálny hosť koncertu sa predstaví slovenská speváčka Kristína Mihaľová. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Pre zoskupenie, ktoré sa sformovalo okolo Igora Ochepovskeho, je typický voľný pohyb medzi žánrami. Vo svojej tvorbe využívajú to najlepšie z jazzu, neo-soulu, vážnej hudby i groovu. Projekt vznikol pred troma rokmi, na scénu vstúpil debutovým albumom I'm the Wind (2017) pod hlavičkou Golden Age Records. "V jazzovej komunite okamžite nadobudol veľmi pozitívne reakcie a prijatie. Český rozhlas Jazz odvtedy projekt označuje ako 'najväčší objav posledných rokov'," poznamenala Čahojová.



Zaujímavým počinom je najnovšie live EP Take Care of Me (2019), ktoré vlani v lete zostava predstavila naživo aj v rámci slovenského turné. Okrem hudobného zážitku skrýva tiež netradičné prekvapenie. Ako symbol zrodenia a presunu celej myšlienky projektu do reálneho sveta sú súčasťou jeho obalu štyri semienka. Fanúšikovia si ich môžu zasadiť, starať sa o ne a sledovať, čo z tohto počatého 'projektu' časom vyrastie. "Od debutu I'm the Wind sa veľa vecí premenilo, ustálila sa zostava kapely, sme teraz hudobná rodina, scelil sa i koncept našej hudby a spôsob spoločnej tvorby, čo sa premietlo práve na EP Take Care of Me. Semienko je preto pre nás nielen symbolom života, ale i vstupu do hmotného sveta. Niečo sme zasadili a snažíme sa, aby naša hudba rástla, šírila sa a prinášala radosť," objasnil Ochepovsky.



Na minialbum Take Care of Me si formácia prizvala ako hosťa slovenskú speváčku Kristínu Mihaľovú, ktorá sa s Ochepovsky Quintet predstaví aj na ich koncerte ako špeciálny hosť. Mihaľová je odchovankyňa pražského konzervatória, v posledných rokoch upútala ako výnimočný hudobný zjav na slovenskej scéne. Momentálne ju vysoko oceňuje kritika i médiá, sledujú tiež jej hudobný projekt, ktorý tvorí s gitaristom Jakubom Šedivým. Kristína s ním zvíťazila v súťaži Nové tváre slovenského jazzu 2017 (Objav roka). Odvtedy sa predstavila spolu s Jakubom Šedivým na pódiách pred legendami ako Stanley Clarke, Candy Dulfer či Dianne Reeves a koncertovala tiež v Paríži a na jazzovom festivale Jazz á cours et á jardins 2019 v Lyone.



Kapacita koncertu Ochepovsky Quintet feat. Kristína Mihaľová je obmedzená, vstup je povolený iba s rúškom.