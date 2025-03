Festival Colours of Ostrava 2025 ponúkne atraktívny program

Bratislava/Ostrava 28. marca (TASR) - Program 21. ročníka Colours of Ostrava 2025 sa pomaly, ale iste dostáva do svojej finálnej podoby. Usporiadatelia ohlásili trojicu interpretov, ktorí vystúpia na hlavných scénach festivalu medzi 16. a 19. júlom. Dolnými Vítkovicami zaznie jedna z najhranejších skladieb uplynulého roka od Artemasa. Jedinečný tanečný set predvedie v Berlíne usadená DJka a producentka Sofia Kourtesis a francúzsky elektromág Mezerg. Hudobníci dopĺňajú už zverejnený line-up na čele so Stingom, The Chainsmokers, Iggy Popom alebo Snow Patrol. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.



Divadelný program rozžiari svojou one-man show Ivan Trojan v predstavení Žaby, Bára Poláková predstaví Něhy a svoje miesto bude mať úspešná inscenácia ústeckého Činoherného štúdia Jedálenský automobil. Svojich prvých rečníkov už má zverejnených aj Meltingpot, na ktorý príde genetik Nir Barzilai, psychologička Deirdre Barrett alebo niekdajšia hviezda Bollywoodu Bijay Anand.



Popri hlavných pódiách umiestnených v prednej otvorenej časti areálu sú jeho súčasťou aj ďalšie scény vrátane Fresh stage, REC.stage a Full Moon stage. Práve táto scéna, kurátorovaná hudobným mesačníkom Full Moon, už 11. rok po sebe zverejnila kompletný zoznam účinkujúcich. Na jednom pódiu sa predstaví aj to najlepšie zo slovenského rapového undergroundu: Fvck_Kvlt, Dušan Vlk, Berlin Manson, Paris alebo Temný Rudo. Zo zahraničných mien sa v rámci dramaturgie v českej premiére predstaví napríklad britská umelkyňa Heartworms, afrofuturistický kolektív Mourning [A] BLKstar, katalánske duo Los Sara Fontan či portugalská kapela Sereias.



Pod názvom Zahrajte si na Colours of Ostrava 2025 vyhlásili organizátori súťaž pre slovenské kapely. Prihlasovanie má termín do pondelka 31. marca. Žáner hudby nie je obmedzený a skúsenosti s veľkými pódiami nie sú podmienkou.