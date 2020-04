Festival Colours of Ostrava sa presúva na júl 2021

Bratislava 30. apríla (TASR) – Nadchádzajúci 19. ročník medzinárodného festivalu Colours of Ostrava sa z dôvodu opatrení proti šíreniu nového koronavírusu a nepriaznivej situácie pre organizovanie veľkých akcií presúva na budúci rok, na 14. až 17. júla 2021, keď sa opäť uskutoční s rozsiahlym programom industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Na rovnaký termín sa presúva aj medzinárodné fórum Meltingpot, ktoré sa koná po boku festivalu v jeho areáli. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.



„Dúfali sme, verili sme, ale realita je tu. Viem, že ste sa rovnako ako ja veľmi tešili a nemohli sa dočkať festivalového leta. Celý rok som so svojím tímom pracovala na tom, aby sme pre vás zorganizovali festival s čo najlepším programom a s viacerými vylepšeniami. Je tu situácia, o ktorej som si myslela, že ju nikdy nezažijem – teda leto bez festivalu, leto bez živej hudby a leto bez našej farebnej atmosféry,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.



Festivalový tím teraz intenzívne pracuje na presune tohtoročného programu na budúci rok vrátane hlavných headlinerov a väčšiny ďalších účinkujúcich. Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti aj na ďalší ročník.



„Mám na fanúšikov veľkú prosbu, aby nás teraz podporili. Nesmierne by som si vážila, keby si vstupenky ponechali a tak náš festival, jeho myšlienku a jeho realizáciu s tak rozsiahlym a kvalitným štvordenným programom podporili. Bez nich to nepôjde,” apeluje na fanúšikov Holušová.



„Nepopieram, že presun ročníka necelé tri mesiace pred štartom, keď je väčšina vecí už pripravená a dohodnutá, predstavuje obrovskú zaťažkávaciu skúšku. Nielen pre návštevníkov, ale taktiež pre umelcov, našich dodávateľov, spolupracovníkov, brigádnikov, stánkárov a veľa ďalších, ktorí sú na festival naviazaní. Preto sme optimisti, že s podporou našich návštevníkov, partnerov a podporovateľov to zvládneme. Za to patrí všetkým obrovské poďakovanie,” zdôrazňuje Holušová.



Festivalový tím si však z dôvodov presunu nedáva prestávku, okrem príprav budúceho ročníka v roku 2021 môžu fanúšikovia sledovať na sociálnych sieťach Colours TV koncerty, živé programy aj materiály z archívu. Fórum Meltingpot bude naďalej prinášať zaujímavé online rozhovory s rôznymi osobnosťami.



Tento ročník festivalu sa mal uskutočniť od 15. do 18. júla. K hlavným hviezdam patrili The Killers (USA), Twenty One Pilots (USA), Martin Garrix (Holandsko), The Lumineers (USA), LP (USA) či Youssou N'Dour (Senegal). Celkovo sa malo v areáli Dolních Vítkovic uskutočniť cez 450 programových bodov na 24 vonkajších aj krytých scénach.



Informácie o vstupenkách či o vrátení vstupného zverejnia organizátori čoskoro, na všetky otázky bude tím festivalu odpovedať na emaile informace@colours.cz.