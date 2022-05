Festival DAAD/DAAF 2022 sa vrátil do centra Bratislavy

Bratislava 31. mája (TASR) - Dni architektúry a dizajnu (DAAD) sa aj tento rok konajú v spojení s podujatím Dni architektúry a filmu (DAAF). Festival DAAD/DAAF 2022 realizujú organizátori opäť naživo, vrátil sa do centra Bratislavy, na nádvoria Primaciálneho paláca a jeho interiérov. Témou 13. ročníka je Reštart.



"Reštart po covide, ale aj v myslení, čo sa týka navrhovania architektúry, myslenia v architektúre, sociálne, spoločenské témy, ktoré by mali byť súčasťou navrhovania budov a priestorov, urbanizmu v architektúre," uviedla pre TASR Tatiana Kollarová, zakladateľka festivalu, ktorý v utorok večer slávnostne otvoria. V Primaciálnom paláci bude prebiehať do nedele 5. júna.



Prvý festivalový večer (30. 5.) patril profilovému formátu EGO, ktorý sa vracia k ikonám architektúry. Prezentovala sa na ňom slovenská architektka Marta Kropiláková. "Tvorila v bývalom Stavoprojekte, porozprávala, ako sa plánovalo za socializmu a ako s plánuje dnes, hovorila o tom, že mladí architekti by mali byť odvážnejší, nemali by sa báť politickej scény a nahlas rozprávať, aké priestory chcú vytvárať a čo im prekáža," priblížila Kollarová.



Čestným hosťom festivalu je Josef Pleskot, jeden z najuznávanejších českých architektov súčasnosti, ktorého meno je spájané s množstvom ocenení. "Architektúru chápe ako spoločenskú disciplínu, zaujíma ho jej vplyv na medziľudské vzťahy a organizáciu života," približujú organizátori "hovorcu českej architektúry", ktorý otvárací večer festivalu spestrí "spomienkovou" prednáškou.



Na festivale sa prezentuje aj umelkyňa Lucia Tallová, na slovenskej scéne dobre etablovaná autorka mladej generácie, držiteľka niekoľkých ocenení. "Svojimi obrazmi poeticky uzavrie dobu všetkých ikonických stavieb, kde sme zápasili, aby sa nezbúrali," poznamenala Kollarová.



V poradí 13. ročník festivalu predstaví tvorbu viacerých výnimočných osobností. "Pozornosť chceme upriamiť na tvorcov, ktorí systematicky upozorňujú na nevyhnutnosť presunúť určujúce spoločenské záujmy z polohy prebytku smerom k humanizácii. Spoločným menovateľom týchto autorov je ich jedinečný prístup, ktorý nekopíruje vzory, ale prináša nové námety," dodávajú organizátori DAAD/DAAF 2022, ktorý neprináša len prednášky, diskusie, prezentácie a výstavy, ale aj filmové dokumenty.



Medzi hlavných spíkrov festivalu patria spomínaný český architekt Josef Pleskot, slovenská architektka a urbanistka Marta Kropiláková, vizuálna umelkyňa Lucia Tallová, mladý švajčiarsky architekt Leopold Banchini či belgické duo Graux & Baeyens. "Každý reprezentuje originálnu víziu zveľaďovania svojej profesie a ich motiváciu neustále hľadať nové možnosti, ako žiť v súčasnom svete a ako prostredníctvom architektúry, dizajnu či umenia prispieť k jeho sociálnej, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti," uzavrela Kollarová.