Festival Divadelná Nitra sa presúva z jesenného na letný termín

Nitra 22. decembra (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa bude konať v novom termíne. "Náš festival opúšťa jeseň a presúva sa na začiatok leta. Prinášame nový, prívetivejší termín, inovovanú koncepciu, nové priestory, jednoducho nový pohľad na festival," informovali organizátori.



Viac ako 30 rokov sa podujatie konalo koncom septembra. Najbližší, 33. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2024 sa bude konať v termíne od 7. do 12. júna. "Veríme, že nový termín bude impulzom aj k novej podobe festivalu. Atmosféra začiatku leta, predpoklad teplých dní i nocí so svetlom dlho do večera, to všetko vytvorí priateľské okolnosti na podujatia v exteriéri, intervencie do verejného priestoru, nočné predstavenia a koncerty, ako aj navštevovanejšie podujatia pre deti a mladých ľudí. A keďže pôjde o začiatok kultúrneho leta a turistickej sezóny, predpokladáme, že festival pritiahne aj návštevníkov z iných miest," uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, nový termín festivalu sa odzrkadľuje aj v téme na rok 2024, ktorou je nový pohľad/new view. Táto téma vyjadruje potrebu pozrieť sa novými očami na seba samých, na ľudí okolo nás, na dianie v našej krajine i za jej hranicami. "Nový pohľad znamená prehodnotiť niektoré dejinné udalosti aj svoje postoje k aktuálnym témam spoločenského i politického života. Nový pohľad znamená riešiť otázky ochrany životného prostredia i marginalizovaných skupín. Znamená aj nabrať odvahu a pozrieť sa na veci z druhej strany," doplnili organizátori.