Festival Divadelná Nitra zapojí Bratislavu aj Košice

Bratislava 18. apríla (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra vstupuje do 33. ročníka s podtitulom "nový pohľad/new view". Ten podľa organizátorov poukazuje nielen na nový, júnový termín divadelnej prehliadky, ale aj na potrebu reflexie novej spoločensko-politickej situácie doma i v Európe, či identitu.



"Prechod na iný termín iniciovali dve divadlá, s ktorými spolupracujeme. Divadlo Andreja Bagara a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre mali svoju predstavu o začiatku sezóny. Asociácia Divadelná Nitra aj mnohí spoluorganizátori to prijali ako výzvu," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Darina Kárová, riaditeľka festivalu, ktorý predstaví od 8. do 12. júna v hlavnom programe šesť inscenácií zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Rozrastie sa i mimo hraníc Nitry - do Bratislavy a do Košíc.



K festivalu sa pripojilo Slovenské národné divadlo (SND) a Národné divadlo Košice, kde sa od 5. do 7. júna uskutoční prológ Divadelnej Nitry s prehliadkou noviniek všetkých troch súborov - činohry, baletu aj opery. Ako prvú uvidia diváci v Košiciach hru Pán Puntila a jeho sluha Matti z pera Bertolta Brechta v réžii Martina Čičváka. Operu reprezentuje Macbeth Giuseppe Verdiho v réžii Antona Korenčiho. Košický baletný súbor uvedie vo festivalovom prológu autorský titul choreografa Ondreja Šotha a dramaturgičky Zuzany Mistríkovej Každý deň odvahu, ktorý je treťou časťou voľného cyklu Zvláštna radosť žiť.



Otváracím predstavením Divadelnej Nitry bude 8. júna inscenácia pražského Divadla Na zábradlí Verejní nepriatelia. Prvýkrát sa v hlavnom programe nitrianskeho festivalu predstaví bratislavské divadlo Ludus s inscenáciou románu Édouarda Louisa História istého násilia. Programové línie festivalu predstavil dramaturg Miroslav Zwiefelhofer a poukázal na výrazné zastúpenie francúzskych predlôh. Festivalový program podľa neho vo veľkej miere reflektuje závažné témy, ale so sebairóniou a nadhľadom.



Divadelná Nitra uvedie aj koprodukčnú bábkovú inscenáciu Bratislavského bábkového divadla (BBD) a Divadla Drak z Hradca Králové s názvom Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko. "Inscenácia nepracuje s historickými faktami, ale s rozdielnosťou, je o rozdielnosti ľudí, či sú schopní spolupracovať a tolerovať sa navzájom," priblížila oceňovaný česko-slovenský titul určený dospelým aj detským divákom umelecká šéfka BBD Katarína Aulitisová.



Poľské divadlo bude na festivale zastupovať varšavský Nowy Teatr s inscenáciou Fóbia. Slovenským debutom českej režisérky Daniely Špinar Sme v pohode od amerického dramatika a komika Paula Rudnicka prispieva do festivalu SND.



Kárová pripomenula, že tretí rok po sebe upriami Divadelná Nitra pozornosť na dôsledky ruskej vojny na Ukrajine. V dvoch blokoch nazvaných Noc a deň pre Ukrajinu predstaví 8. a 9. júna v nitrianskej synagóge dokumentárne filmy, ukáže aktuálnu ukrajinskú dramatickú tvorbu a vyzve na umeleckú participáciu tých obyvateľov Nitry, ktorí ušli pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko.