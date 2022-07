Festival Dotyky a spojenia navštívilo viac ako 13 tisíc divákov

Martin 5. júla (TASR) - Divadelný festival Dotyky a spojenia v Martine navštívilo počas 17. ročníka (20. - 25. 6.) viac ako 13.000 divákov. Z toho 2960 divákov v interiéri a vyše 10.000 v exteriéri. Riaditeľ festivalu a Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine Tibor Kubička pripomenul, že v uplynulej sezóne sa podarilo zorganizovať dva festivaly.



V septembri 2021 na festivale figurovalo to najlepšie z dvoch pandemických sezón. V júni sa festival vrátil k tradičnému termínu, v ktorom každý rok symbolicky uzatvára divadelnú sezónu. "Najcennejšie pre nás je, že sa nezaplnili iba hľadiská Národného domu a Štúdia martinského divadla. Ale divadlo žilo aj na Divadelnom námestí, v centre mesta, priestoroch stredoškolských tried, kultúrnom centre Barmuseum, Turčianskej knižnici v Martine, v záhrade Slovenského národného múzea, Múzeu kultúry Čechov na Slovensku či na poli pri obci Žabokreky," doplnil Kubička.



V programe festivalu boli počas šiestich dní okrem divadelných predstavení aj koncerty, vzdelávacie workshopy, tvorivé dielne pre deti a diskusie o divadle. "Dramaturgická rada festivalu sa pri výbere zamerala na inscenácie, ktoré mali premiéru v období od apríla 2021 do apríla 2022. Organizátori mysleli v programe aj na ukrajinské publikum," uviedla Zuzana Golianová z mediálnej podpory festivalu Dotyky a spojenia.



"V záverečnej diskusii Finále vyzdvihli hodnotitelia dramaturgickú výstavbu programu festivalu, ktorý priniesol vážne, pálčivé a osobné témy, pričom vybrané tituly navzájom komunikovali a vytvárali zaujímavé tematické prepojenia. Inscenácie v programe podali dôležitú správu o stave slovenskej spoločnosti očami divadelníkov," zhodnotila 17. ročník programová riaditeľka festivalu Monika Michnová.



Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia je SKD Martin, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Patrónmi festivalu boli členka Činohry Slovenského národného divadla Božidara Turzonovová a člen umeleckého súboru Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Jevgenij Libezňuk.