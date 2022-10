Festival Ekotopfilm-Envirofilm 2022 pozná víťazov

Bratislava 5. októbra (TASR) – Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2022, ktorý prebiehal od pondelka 26. septembra v Banskej Bystrici a Bratislave, pozná víťazov. V bratislavskom Primaciálnom paláci v piatok (30. 9.) odovzdali ceny víťazným snímkam. Grand Prix – Cenu vlády Slovenskej republiky získal francúzsky film Klimatické zmeny: Paradox mozgu, ktorý sa venuje dôvodu, prečo náš mozog nedokáže spracovať globálne otepľovanie.



Medzinárodná porota vyhodnotila 1725 prihlásených snímok a celkovo udelila desať ocenení. Hlavnú cenu v kategórii Za poznaním prírody – Cenu Ministerstva životného prostredia SR získal film Ľudoopy – príbeh cítiacej morálnej mysle. Cenu medzinárodnej poroty si odniesol film Vydra, legenda sa vracia. Cenu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získal filipínsky krátkometrážny film CITSALP. Ocenenie v kategórii Úspešné príbehy – Cenu Ministerstva hospodárstva SR si prevzal jediný ocenený slovenský režisér Jakub Šípoš za film Sny, drina a pandémia.



V kategórii O čom treba hovoriť zvíťazil anglický film: Môj pocit z brucha, venujúci sa chemickým látkam, ktoré prijímame spolu s potravinami. Cenu v kategórii Deti - Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostal film: Fakty o klíme, ktorý festival s úspechom premieta slovenským školákom.



Cenu za najlepšiu prezentáciu príbehu získal film Vzkriesenie raja: Bojovníci za koraly z Curacaa. Cena za podporu životného prostredia - cena primátora hlavného mesta SR patrí filmu z Nemecka Kam sa podeli vtáky z nášho vidieka. Cena za originálnosť putuje do Kolumbie, získal ju film Expedícia Tribugá.



Ako ďalej informujú organizátori, na odovzdaní cien sa zúčastnil aj britský dokumentarista, tvorca filmov o divokej prírode, scenárista, prezentátor a dobrodruh Nigel Marven, ktorý tento rok získal poctu Honour of Ekotopfilm.



Po Bratislave a Banskej Bystrici sa festival presúva do rôznych krajských a okresných miest. Víťazné filmy si budú môcť pozrieť záujemcovia počas októbrovej Ekotopfilm TOUR 2022. Viac informácií zverejňuje festival na svojej webstránke.