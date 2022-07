Festival EĽRO sa po dvoch rokoch pandémie vracia do pôvodnej podoby

Kežmarok 6. júla (TASR) - Už onedlho štartuje pod Tatrami jubilejný 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO), ktorý bude venovaný všetkým remeselníkom a zručným ľuďom. Uskutoční sa od piatka 8. do nedele 10. júla v Kežmarku. "V rámci bohatého programu vystúpia večer na pódiu Hex, Vidiek, Tublatanka, Emma Drobná či Marián Čekovský," informovala hovorkyňa mesta Barbora Sosková.



Festival sa po dvoch rokoch vráti do svojej pôvodnej podoby. Hlavné a Hradné námestie v Kežmarku sa premenia na uzatvorený festivalový areál, kde sa predstavia ľudové súbory a remeselníci z celého Slovenska a susedných európskych krajín. Stabilné miesto medzi remeselníkmi majú Králi remesiel, ktorým bude okrem iného 30. ročník aj venovaný.



"Festival je najvýznamnejšou a najväčšou prezentáciou ľudových remesiel na Slovensku. Je orientovaný na celé rodi­ny a nadväzuje na tradície, keď sa podtatranské mesto Kežmarok pýšilo vyše 40 cechmi a množstvom remeselníckych dielní. Jubilejný ročník je venovaný všetkým remeselníkom a keďže je predovšetkým o tradíciách a ľuďoch, rozhodli sme sa napriek rastúcim cenám a výdavkom ponechať nezmenenú cenu vstupného," uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Remeselníci budú okrem predaja výrobkov predvádzať svoju zručnosť a návštevníci si budú môcť pod vedením majstra remeslo aj vyskúšať. Históriu, cechové zvyky a rytierske súboje priblížia divadelné súbory, skupiny historického šermu a bojového umenia. "Deti sa budú môcť tešiť na Spievankovo, detské mestečko, bábkové divadlo, sokoliarov, predstavenia divadla, zábavné hry a pouličné atrakcie," vymenovala Sosková s tým, že počas festivalu mesto ožije aj modernou hudbou a bohatým sprievodným programom pre všetky vekové kategórie. Z folklórnych súborov vystúpia SĽUK, PUĽS, Magurák, Železiar, Lomničan či Čendeš.



Program je pripravený súbežne na hlavnom javisku pri radnici, na hradnom nádvorí, malom javisku v areáli a na pódiu pri Bergu. Chýbať nebude historický parný vlak. Trojdňové podujatie uzatvorí v nedeľu korunovácia Kráľa remesiel. "Súčasťou ponuky kultúrnych podujatí bude aj prehliadka expozícií na Kežmarskom hrade a podujatie Krvavé dejiny, o ktoré je každoročne veľký záujem. Od štvrtka 7. júla do soboty 9. júla bude dokumentárna inscenácia v priestoroch hradu venovaná vysídleniu Nemcov z Československa v rokoch 1945 - 1946, na základe skutočných udalostí, podľa spomienok pamätníkov a archívnych materiálov," uzatvára hovorkyňa.