Festival filmov Jeden svet sa do Bratislavy vráti 17. októbra

Bratislava 27. júna (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa do Bratislavy vráti 17. októbra. Namiesto týždňa bude trvať desať dní naživo a ďalších sedem dní bude prístupný online. Festival oslavuje 25 rokov a pri tejto príležitosti avizuje viacero noviniek. Patrí medzi ne aj nová vizuálna identita.



"Pri príležitosti výročia sme sa rozhodli osviežiť tvár Jedného sveta tak, aby bola pre každého rozpoznateľná, výrazná a aby jasne odrážala pribúdajúce roky najstaršieho dokumentárneho festivalu na Slovensku," hovorí riaditeľka festivalu Eva Križková. "Zároveň sme chceli aby reflektovala pestrosť a diverzitu nášho tímu, spôsobu práce a filmov, ktoré nášmu diváctvu prinášame," dodáva k novému logu a dizajnu festivalu, ktoré vytvorilo grafické štúdio andrej&andrej. To sa postaralo aj o nový vizuál neziskovej organizácie Človek v ohrození, ktorá je hlavným organizátorom festivalu dokumentárnych filmov.



Jubilejný 25. ročník sa bude konať od 17. do 28. októbra v čerstvo zrekonštruovanom Kine Lumiére, ktoré bude dejiskom takmer celého podujatia. "Chceme pre divákov a diváčky vytvoriť priestor, v ktorom môžu tráviť spolu čas. Medzi jednotlivými projekciami nebudú musieť nikam odchádzať, pretože priamo v priestoroch kina pre nich budeme mať prichystaný sprievodný program," opisuje Križková.



Tohtoročný Jeden svet chce divákov spojiť naživo. Filmy preto prvýkrát od pandémie nebudú počas trvania festivalu k dispozícii aj online. "Cez partnerský portál Dafilms sa tento rok sprístupní desať filmov, ktoré budú po skončení festivalu dostupné bez obmedzenia online od 29. októbra do 3. novembra," spresňujú organizátori.



Súčasťou festivalu sú opäť aj Dni zmeny. Workshop, ktorý sa uskutoční 21. až 23. októbra v Bratislave, bude otvorený nielen filmárom, kreatívnym ľuďom z audiovízie, ale pre všetkých umelcov. "Hľadáme umelecké projekty o ľudských právach a/alebo sociálnych alebo environmentálnych otázkach," dodávajú organizátori k podujatiu, ktoré budú tradične tvoriť workshopy pre umelcov, stretnutia s odborníkmi a tvorba kampane so spoločenským dopadom.