Festival [fjúžn] ponúka možnosť spoznať svet, ktorý máme doma

Bratislava 18. septembra (TASR) - Spoznať svet, ktorý máme doma, môžu návštevníci festivalu [fjúžn]. Dáva hlas cudzincom, migrantom a utečencom a prezentuje kultúru a život nových menšín. V poradí 15. ročník multižánrového a multikultúrneho podujatia, zameraného na migráciu a cudzincov na Slovensku, začína v piatok a potrvá do 26. septembra v Bratislave, následne sa presunie do ďalších štyroch miest.



"Tento rok, keďže nemôžeme cestovať po svete, chceme o to viac upriamiť pozornosť na svet, ktorý máme doma," avizuje organizátor podujatia, ktorým je Nadácia Milana Šimečku. Festival s hlavnou témou "Koniec dištancu - voči cudzincom" ponúkne vyše 30 koncertov, výstav, divadelných predstavení, komunitných podujatí, diskusií a ďalších akcií. Predstavia sa na ňom účinkujúci s koreňmi v desiatkach krajín po celom svete. V októbri [fjúžn] zavíta aj do Komárna, Banskej Štiavnice, Piešťan a Košíc.



Hlavnou témou aktuálneho ročníka je prelamovanie bariér voči viac ako 140.000 cudzincom, pre ktorých je Slovensko domovom. "Cudzinci, ktorí u nás žijú, dodržiavajú rovnako ako my prísne hygienické opatrenia. Sú lekármi v prvej línii, na čas zavreli svoje prevádzky, či zrušili svoje vystúpenia," hovorí Nina Galanská, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku. "S cudzincami a cudzinkami žijeme podobné životy a pritom sa často nepoznáme. Dlhodobo si držíme odstup a ochudobňujeme sa tak o vzájomné spoznanie sa. V tento výnimočný rok preto, paradoxne, odporúčame 'koniec dištancu' voči cudzincom," dodala k festivalovej téme Galanská.



Úvod festivalu bude patriť víťazom plagátovej súťaže Refjúžn Poster, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Prvý večer sa predstavia aj ženy a muži s cudzokrajným pôvodom, ktorí v rámci podujatia Humans of [fjúžn] porozprávajú aj o tom, ako zvládli izoláciu a kontakt s rodinou počas koronavírusovej pandémie. V programe festivalu figuruje aj komunitné podujatie v Starej tržnici, prechádzka po Bratislave s tatérkou Les Paskarenko, stand-up comedy a diskusia s Nasi Motlagh.



S inscenáciou Zastavení, ktorá sa venuje téme domova a migrácie, sa predstaví zoskupenie Uhol_92. Improvizované divadlo pre festival opäť pripravil učiteľ a umelec Hon Chong. Ako ďalej informovala TASR Kristína Hamárová, PR manažérka [fjúžn], pripravený je aj fotografický workshop s Kvet Nguyen, koncert Anabely Mollovej a ďalšie podujatia.