Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Kultúra

Festival Helfest zakončí v Prešove festivalové leto

.
Na snímke Pokyman zo skupiny Medial Banana. Foto: TASR - Jakub Kotian

Prvý festivalový deň v piatok 22. augusta sa predstavia Medial Banan, ktorí šnúru koncertov otvoria, Desmod, Tublatanka, Balkan Paradise Orchestra, Fast Food Orchestra, Bijouterrier aj Vec & Supa.

Autor TASR
Prešov 21. augusta (TASR) - Prešovský rekreačný areál Delňa bude tento víkend miestom festivalu Helfest, ktorý organizuje známa prešovská kapela Heľenine oči. Na štyroch pódiách sa počas dvoch dní predstavia viac ako tri desiatky interpretov a skupín.

Prvý festivalový deň v piatok 22. augusta sa predstavia Medial Banana, ktorí šnúru koncertov otvoria, Desmod, Tublatanka, Balkan Paradise Orchestra, Fast Food Orchestra, Bijouterrier aj Vec & Supa.

Druhý deň v sobotu 23. augusta vystúpia Puding pani Elvisovej, Polemic, Heľenine oči, Slobodná Európa, Akustika, Bohemian Betyars aj Arzén.

Organizátor festivalu pripravil počas oboch dní aj program pre detských návštevníkov, čaká ich Detská zóna, Cirkus naopak, Bublinová šou aj zabávač Miro Kasprzyk.
.

Neprehliadnite

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska