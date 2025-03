Festival Hory a mesto bude v Bratislave od 26. do 30. marca

Bratislava 1. marca (TASR) - Festival Hory a mesto má 25 rokov. V poradí 25. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva sa v Bratislave uskutoční od 26. do 30. marca v nákupnom centre na ľavej strane Dunaja. Premietne 51 filmov. Organizátori avizujú aj bohatý program s outdoorovými aktivitami a hostí svetového formátu.



"Medzi hosťami nebude chýbať prvá Slovenka na Evereste Lucia Janičová či dvojnásobný olympijský medailista a jeden z najlepších lezcov histórie Jakob Schubert," spresňuje PR manažérka Martina Baumann.



Festival opäť prinesie rôzne sprievodné podujatia súvisiace s horolezectvom, horským športom, prírodou a ekológiou. Medzi tieto aktivity patrí pravidelne i premietanie filmov pre školy a festivalový náučný chodník, ktoré poskytujú vzdelávací obsah pre deti.



Tradične budú súčasťou festivalu filmová súťaž a súťaž o najlepšiu fotografiu. "Do filmovej súťaže sa tento rok prihlásilo 156 filmov. Výsledky súťaží budú vyhlásené 26. marca počas otváracieho ceremoniálu," avizujú organizátori.



Pre veľký záujem predĺžili termín uzávierky fotosúťaže do 8. marca. Po tomto termíne zasadne odborná porota, ktorú tvorí fotograf, horolezec, cestovateľ a pedagóg Pavol Breier, architekt a fotograf Tibor Škandík, profesionálny fotograf so špecializáciou na outdoorové športy Martin Žilka a vedúci obrazovej redakcie Tlačovej agentúry SR Michal Svítok.



Viac informácií nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke festivalu www.horyamesto.sk