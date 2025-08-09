< sekcia Kultúra
Festival Hudba Modre oslávi 20 rokov
Úvodný piatkový večer 22. augusta bude patriť orchestru Fats Jazz Band.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Jubilejný 20. ročník festivalu Hudba Modre prinesie o dva týždne do vinárskeho mesta pod Karpatmi to najkvalitnejšie zo slovenskej klasickej a džezovej hudobnej scény. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Dekánková.
Úvodný piatkový večer 22. augusta bude patriť orchestru Fats Jazz Band. Tento autentický ‚little big band‘ oživuje tradíciu hot jazzu a swingu 20. až 50. rokov minulého storočia. Dobové aranžmány, na mieru šité obleky podľa pôvodných strihov, originálne hudobné nástroje z 30. rokov - autentickosť v každom detaile. Na nádvorí Kaštieľa v Modre odohrá Fats Jazz Band najhorúcejšie novinky zo svojho repertoáru, slovenské, české, nemecké, ale aj anglické a americké piesne medzivojnového obdobia.
Ďalšie dva koncerty festivalu sa uskutočnia v nemeckom evanjelickom kostole. V sobotu 23. augusta o 19.00 h sa predstaví jubilujúce Moyzesovo kvarteto s koncertom prierezu hudby od obdobia klasicizmu až 20. storočie reflektujúc 50 rokov svojej existencie. Sprievodné slovo k jubilejnému programu prednesie počas koncertu Iveta Malachovská.
Záverečný nedeľný koncert 24. augusta bude tradične patriť organizátorovi festivalu, Bergerovmu triu, ktoré bude hostiť jedného z najtalentovanejších hudobníkov našej strednej generácie. Trubkár Stanislav Masaryk je vyhľadávaným sólistom a už niekoľko rokov pôsobí na pozícii prvej trúbky v Českej filharmónii. Na koncerte odznie brilantný francúzsko-česko-slovenský program.
Občianske združenie Hudba Modre organizuje lokálny festival s významom presahujúcim malokarpatský región. Prináša klasickú hudbu a džez v tej najvyššej kvalite a inak tomu nebude ani tento rok. Počas troch dní ponúknu organizátori koncerty ansámblov, ktoré patria medzi to najkvalitnejšie, čo na domácej scéne máme a na všetky koncerty je už tradične voľný vstup.
