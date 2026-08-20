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Festival Hudba Modre otvára Tamara Behler Trio
Festival uzavrú Raňajky s komornou hudbou (23. 8.) v modranskej kaviarni, ktorým organizátori tento rok dali podtitul NeTradičný cimbal.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Klasiku, džez aj world music ponúkne 21. ročník festivalu komornej hudby a jazzu Hudba Modre. Podujatie, ktoré na štyri dni prinesie do malebného mesta pod Karpatmi špičkových zahraničných a slovenských umelcov, otvorí vo štvrtok medzinárodné zoskupenie Tamara Behler Trio.
„Violončelistka a speváčka Tamara Behler je jednou z najzaujímavejších mladých osobností poľskej hudobnej scény a do Modry príde s poľsko-americkým triom hrajúcim podmanivú a hlboko intímnu fúziu džezu, popu, klasickej hudby a world music,“ priblížila za organizátorov Janka Dekánková umelcov, ktorí budú koncertovať na nádvorí kaštieľa v Modre. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presunie do interiéru kaštieľa.
Ďalšie dva koncerty sa uskutočnia v nemeckom evanjelickom kostole. Počas piatkového (21. 8.) večera budú jeho priestory patriť organizátorovi festivalu Bergerovmu triu s výkonmi jeho členov - violončelistu Jána Slávika, klaviristu a saxofonistu Ladislava Fančoviča a klarinetistu Jozefa Eliáša. „Máme pripravený naozaj pestrý program zložený zo sólových skladieb, z dua a zo záverečného monumentálneho tria, ktoré skomponoval francúzsky skladateľ Théodore Dubois,“ uviedol na sociálnej sieti riaditeľ festivalu Fančovič.
O deň neskôr rozozvučí kostol vo festivalovej premiére Sperger Duo - Filip Jaro na kontrabase a Xénia Jarová na klavíri, ktorí ponúknu program z obdobia romantizmu s kontrabasom v hlavnej úlohe.
Festival uzavrú Raňajky s komornou hudbou (23. 8.) v modranskej kaviarni, ktorým organizátori tento rok dali podtitul NeTradičný cimbal. „Protagonistom bude medzinárodne uznávaný cimbalista moldavského pôvodu Marcel Comendant,“ dodáva Dekánková k podujatiu s hudbou rôznych štýlov, od baroka po súčasnosť, od klasiky po džez či balkánske rytmy, spestrené o rozhovor s umelcom.
„Nie je časté, že publikum môže tak zblízka sledovať umelcov a rozprávať sa s nimi o špecifikách nástrojov a hre na nich a navyše v takom neformálnom a príjemnom prostredí pri raňajkách,“ hovorí riaditeľ festivalu o koncepte raňajok s hudbou, ktorý sa vrátil do programu Hudby Modre 2026. „Marcel Comendant prinesie repliku starého barokového cimbalu aj moderný nástroj a ukáže nám, že cimbal nie je ‚len' nástrojom ľudovej alebo tradičnej hudby rôznych krajín s ich zaujímavými exotickými rytmami, ale aj úžasným nástrojom na interpretáciu klasickej a súčasnej hudby,“ uzavrel Fančovič.
Na všetky koncerty je voľný vstup.
„Violončelistka a speváčka Tamara Behler je jednou z najzaujímavejších mladých osobností poľskej hudobnej scény a do Modry príde s poľsko-americkým triom hrajúcim podmanivú a hlboko intímnu fúziu džezu, popu, klasickej hudby a world music,“ priblížila za organizátorov Janka Dekánková umelcov, ktorí budú koncertovať na nádvorí kaštieľa v Modre. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presunie do interiéru kaštieľa.
Ďalšie dva koncerty sa uskutočnia v nemeckom evanjelickom kostole. Počas piatkového (21. 8.) večera budú jeho priestory patriť organizátorovi festivalu Bergerovmu triu s výkonmi jeho členov - violončelistu Jána Slávika, klaviristu a saxofonistu Ladislava Fančoviča a klarinetistu Jozefa Eliáša. „Máme pripravený naozaj pestrý program zložený zo sólových skladieb, z dua a zo záverečného monumentálneho tria, ktoré skomponoval francúzsky skladateľ Théodore Dubois,“ uviedol na sociálnej sieti riaditeľ festivalu Fančovič.
O deň neskôr rozozvučí kostol vo festivalovej premiére Sperger Duo - Filip Jaro na kontrabase a Xénia Jarová na klavíri, ktorí ponúknu program z obdobia romantizmu s kontrabasom v hlavnej úlohe.
Festival uzavrú Raňajky s komornou hudbou (23. 8.) v modranskej kaviarni, ktorým organizátori tento rok dali podtitul NeTradičný cimbal. „Protagonistom bude medzinárodne uznávaný cimbalista moldavského pôvodu Marcel Comendant,“ dodáva Dekánková k podujatiu s hudbou rôznych štýlov, od baroka po súčasnosť, od klasiky po džez či balkánske rytmy, spestrené o rozhovor s umelcom.
„Nie je časté, že publikum môže tak zblízka sledovať umelcov a rozprávať sa s nimi o špecifikách nástrojov a hre na nich a navyše v takom neformálnom a príjemnom prostredí pri raňajkách,“ hovorí riaditeľ festivalu o koncepte raňajok s hudbou, ktorý sa vrátil do programu Hudby Modre 2026. „Marcel Comendant prinesie repliku starého barokového cimbalu aj moderný nástroj a ukáže nám, že cimbal nie je ‚len' nástrojom ľudovej alebo tradičnej hudby rôznych krajín s ich zaujímavými exotickými rytmami, ale aj úžasným nástrojom na interpretáciu klasickej a súčasnej hudby,“ uzavrel Fančovič.
Na všetky koncerty je voľný vstup.