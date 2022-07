Festival Hudba Modre prinesie aj premietanie nemej grotesky s hudbou

Bratislava 29. júla (TASR) - Klasickú hudbu a džez má v programe medzinárodný festival Hudba Modre, ktorý vo vinárskom meste 17 rokov organizuje rovnomenné občianske združenie a Kultúrne centrum Modra. Aktuálny ročník sa uskutoční od 18. do 21. augusta, organizátori ho venovali dvom výročie oslavujúcim skladateľom Iljovi Zeljenkovi (1932 - 2007) a Marekovi Piačekovi (1972).



"Okrem tradičnejšieho repertoára odznejú viaceré skladby Zeljenku v podaní rôznych interpretov a na objednávku festivalu bude v premiére uvedená skladba Piačeka Trio pre klarinet, violončelo a klavír venované Bergerovmu triu," avizujú organizátori. Tento rok rozšírili trvanie festivalu o ďalší deň. V programe má viacero originálnych podujatí.



"Jednou z noviniek bude napríklad Cinekoncert s premietaním nemej grotesky so živou hudbou saxofónového kvarteta z roku 1916, ďalšou budú raňajky s LOTZ TRIOM, hráčmi na basetových rohoch, či mimoriadne sprístupnená chata skladateľa Zeljenku v Modre-Harmónii, v ktorej strávil takmer 40 rokov svojho života," hovorí riaditeľ festivalu Ladislav Fančovič.



Džezový koncert prinesie medzinárodný projekt JAZZ DIVAS, v ktorom sa predstaví päť džezových speváčok - Američanka Dena DeRose, Adriena Bartošová, Lucia Lužinská, La Jana Dekánková a Silvia Josifoska. Sprevádzať ich bude Gabo Jonáš Trio. "Každoročná spolupráca profesionálov so začínajúcimi umelcami sa odzrkadlí v koncerte žiakov a pedagógov ZUŠ v Modre, ale aj na koncerte Moyzesovho kvarteta s Evou Šuškovou, s ktorým bude ako hostka účinkovať mladá nádejná flautistka Johanna Horniková," dodávajú organizátori.



Na festivalové koncerty je voľné/dobrovoľné vstupné.