Festival Jeden otvorí film rómskej režisérky

Bratislava 22. septembra (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet pripravuje po prvý raz hybridný ročník, ktorý bude kombinovať to najlepšie z online sveta so živými stretnutiami v kine. V poradí 22. ročník sa uskutoční od 5. do 11. novembra, premietne vyše 50 dlhometrážnych filmov, ktoré spája festivalová téma "Buďme v kontakte!". Otvorí ho dokument Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou. TASR o tom informovala PR manažérka Mária Hejtmánková.



Organizátori festivalu pripomínajú, že dlhé roky bola akákoľvek téma o nacistických krivdách spôsobených rómskej menšine tabu, nehovorilo sa o tom, že aj Rómovia sa zapojili do SNP. "Komunisti nechceli mať rómskych hrdinov či obete nacizmu. História na nich zabudla," dodávajú s tým, že v roku 2017 túto tému poodhalil autorský dokument Diera v hlave režiséra Roberta Kirchhoffa.



V súčasnosti sa k tragickej historickej udalosti vracia dokumentaristka Vera Lacková v celovečernom debute Ako som sa stala partizánkou. "Tento film mi pomohol zostať v kontakte s mojimi koreňmi. Je to veľmi osobný film. Pojednáva totiž o osude môjho pradeda, ale aj o ďalších rómskych partizánoch, na ktorých sa v spoločnosti zabudlo. Mojím cieľom je, aby sa to zmenilo," uviedla Lacková. Dokument mal svetovú premiéru v apríli na festivale GoEast v nemeckom Wiesbadene, kde získal Cenu za kultúrnu rôznorodosť.



Jeden svet už tradične prinesie Medzinárodnú súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva, ktorá každoročne upozorňuje na to najlepšie v našom regióne a vytvára diskusiu o kvalite, prienikoch, ale aj rozdieloch česko-slovenskej tvorby. Tento rok sa do programu dostalo až jedenásť titulov - Biela na bielej (r. Viera Čákanyová), Bydlet proti všem (r. Tomáš Hlaváček), Čiary (r. Barbora Sliepková). Každá minúta života (r. Erika Hníková), Láska pod kapotou (r. Miro Remo), Moje slunce Mad (r. Michaela Pavlátová), Na značky! (r. Mária Pinčíková), Nová šichta (r. Jindřich Andrš), Rekonstrukce okupace (r. Jan Šikl) a Slepice, virus a my (r. Filip Remunda).



O víťazovi rozhodne medzinárodná porota, ktorú tvoria režisérka Maia Martiniak, distribútorka Anja Dziersk z nemeckej spoločnosti Rise And Shine World Sales a nórsky dokumentarista, kameraman a fotograf Kieran Kolle.



Víťaz získa plastiku od slovenskej sochárky Márie Tóthovej a po prvý raz aj finančnú odmenu 2000 eur. Dostane tiež možnosť zúčastniť sa na slovenskej časti medzinárodného workshopu DOK.Incubator.



Festival Jeden svet sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Hlavným organizátorom podujatia je nezisková organizácia Človek v ohrození.