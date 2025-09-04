< sekcia Kultúra
Festival Jeden svet sa vracia: Čo sa stane, keď sa systém zasekne?
Napriek náročnej situácii a vďaka podpore stoviek darcov a darkýň v crowdfundingovej kampani sa medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet uskutoční aj tento rok – už po 26. raz.
Autor OTS
Bratislava 4. septembra (OTS) - Festival otvorí svoje brány v utorok 21. októbra a počas šiestich dní prinesie do bratislavského Kina Lumière výnimočné dokumenty z celého sveta, inšpiratívnych hostí a hostky, ako aj nové programové formáty. Komu sa nepodarí zúčastniť projekcií priamo v Bratislave, bude mať možnosť sledovať vybrané filmy počas ďalšieho týždňa online, z pohodlia domova.
Festival Jeden svet bol tento rok ohrozený, keďže po prvý raz nezískal podporu od Audiovizuálneho fondu, ktorej vždy predchádza odborné hodnotenie nezávislej komisie pre Audiovizuálny fond. Aj napriek tomu, že festival opätovne získal výborné posudky od odbornej komisie, rada Audiovizuálneho fondu, ktorej po novom dominujú nominanti ministerky kultúry, jeho podporu zamietla.
„Ešte pred pár mesiacmi bola naša existencia ohrozená, a nevedeli sme, či to zvládneme. Vďaka 563 darcom a darkyniam, ktorí podporili našu crowdfundingovú kampaň, sa však festival Jeden svet opäť vracia, a aj keď bude tento rok o niećo kratší, budeme vám môcť priniesť kvalitné dokumentárne filmy a sprievodné podujatia,“ oznamuje riaditeľka festivalu Eva Križková.
26. ročník festivalu sa uskutoční v dňoch 21. - 26. októbra 2025 v bratislavskom Kine Lumière.
Nový ročník festivalu so sebou vždy nesie aj nový vizuál, za ktorým aj tento rok stojí grafické štúdio andrej & andrej, ktoré tentokrát čerpalo inšpiráciu z novej medzinárodnej súťažnej sekcie Európsky glitch.
„Čo sa stane, keď sa systém zasekne? Európsky glitch je chyba v systéme – ale práve v týchto poruchách vzniká priestor pre nové perspektívy, odvážne vízie a inovatívne pohľady na budúcnosť. Presne taký chceme, aby bol Jeden svet 2025,“ vysvetľuje Eva Križková. Porotu súťažnej sekcie Európsky glitch tvoria Ivana Laučíková, Tomáš Poštulka a Lidija Zelovic. Nová sekcia prináša výber prvých a druhých dlhometrážnych filmov od mladých talentovaných európskych režisérok a režisérov, ktorí sa odvažujú prekračovať zaužívané hranice, kriticky reflektovať súčasnosť a zároveň ponúkať vízie spolunažívania.
Vizuál 26. ročníka tak odráža energiu zmeny a hľadania nových ciest, ktoré budú pretkané celým programom festivalu. Príkladom tejto tematiky je aj jeden z filmov, ktoré v rámci sekcie Európsky glitch na festivale uvidíme – Prázdny hrob (z angl. Empty grave) od režisériek Cece Mlay a Agnes Lisa Wegner. Film sleduje cestu mladého právnika Johna Mbana a jeho manželky, ktorí sa vydávajú z Tanzánie do Berlína, aby našli pozostatky jeho prastarého otca – jedného z vodcov ľudu Ngoni, ktorého popravila nemecká koloniálna armáda a jeho hlavu zobrali do Nemecka na rasistický výskum. V osobnom príbehu jednej rodiny sa otvára širšia diskusia o repatriácii, historickej pamäti a potrebe vyrovnať sa s minulosťou.
Na Jednom svete nebude chýbať ani tradičná súťažná sekcia Slovensko a Česko za ľudské práva, v ktorej sa o cenu uchádza aj úplne nový dokument Hranice vernosti režisérky Diany Fabiánovej, ktorý bude mať na festivale slovenskú premiéru. Film odhaľuje tabuizované témy vzťahov, monogamie a úprimnosti v slovenskej spoločnosti – bez filtra a bez hanby.
„Film sa formoval veľmi dlho. Jeho tvorba čelila množstvu prekážok najrôznejšieho typu. No vďaka tomu sa z neho stal časozber, čo mu v konečnom dôsledku pomohlo na hĺbke. Zo všeobecného dokumentu o iných ľuďoch sa postupne preklopil do veľmi osobnej, trojgeneračnej výpovede našej rodiny. Ja som aj práve kvôli jeho dokončeniu, odišla z Jedného sveta. A o to viac sa teším, že bude mať slovenskú premiéru práve tu. Nieto lepšieho miesta!“ hovorí režisérka Diana Fabiánová.
O víťazovi rozhodne trojčlenná porota, ktorej členmi sú:
● Olivia Popp – tajwansko-americká spisovateľka, kritička a filmová selektorka,
● Jarmila Štuková – česká fotografka, dokumentaristka a reportérka,
● Jakub Socha - poľský filmový kritik.
Festival taktiež už po druhý raz udelí Cenu Eleny Lackovej za umelecký projekt, ktorý prispel k pozitívnej spoločenskej zmene na Slovensku. Ocenenie má za cieľ poukázať na to, že umenie dokáže meniť spoločnosť k lepšiemu, a zároveň zviditeľniť diela slovenských umelkýň a umelcov, ktorých tvorba má skutočný spoločenský dopad.
O laureátovi rozhodne odborná porota, ktorú tvoria osobnosti slovenskej umeleckej a kultúrnej scény – filmový režisér, producent a výtvarník Andrej Kolenčík, slovenský výtvarný umelec Oto Hudec, divadelná a tanečná kritička Katarína K. Cvečková, Roman Samotný z Iniciatívy Inakosť a umelkyňa Emília Rigová.
26. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa uskutoční 21. – 26. októbra 2025 v Kine Lumière. Už dnes si na webe www.jedensvet.sk môžete prečítať o filmoch, kúpiť si svoj Cinepass v predpredaji a začať sa tešiť na krásne a hlboké zážitky s blížiacim sa Jedným svetom. Kompletný program aj s časmi projekcií bude zverejnený 1. októbra 2025.
Hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia Človek v ohrození.
Európska chyba v systéme
Staronové súťaže a ocenenia
Vidíme sa v októbri
