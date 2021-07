Festival Jeden svet vyzýva: Buďme v kontakte!

Bratislava 14. júla (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet tento rok vyzýva: Buďme v kontakte! Jeho 22. ročník sa uskutoční 5. až 11. novembra. TASR o tom informovala PR manažérka Mária Hejtmánková.



"Rok 2020 nás donútil prehodnotiť pojem 'kontakt' na mnohých úrovniach, či už ide o vzájomné medziľudské stretnutia, udržanie kontaktu so svetom faktov a overených informácií, či liečivý kontakt s prírodou alebo citlivý kontakt s naším životným prostredím," vysvetľuje výkonná riaditeľka Jedného sveta Eva Križková. Aj vďaka tomu festival sprístupňuje filmy bežným, ale aj znevýhodneným divákom formou špeciálne upravených projekcií, ktoré budú môcť spoločne zdieľať všetci diváci vrátane sluchovo a zrakovo znevýhodnených. Zároveň je v kontakte s rodičmi malých detí, ktorí sa túžia zúčastniť na festivale, s majiteľmi psov, ktorí by si chceli užiť projekcie so štvornohými priateľmi, ale aj s ľuďmi bez domova, ktorí si kino nemôžu dovoliť.



Križková dodáva, že festival sa stará o ekologickú udržateľnosť svojich aktivít, ako aj o zdravie divákov: "Preto sa tento rok koná v hybridnej podobe. Online pre tých, ktorí z rôznych dôvodov preferujú sledovať náš program z pohodlia a bezpečia svojich domovov a ak nám to aktuálna epidemiologická situácia dovolí, tak aj naživo, aby sme udržiavali a kultivovali živý osobný kontakt medzi návštevníkmi."



Festival predstavuje aj nový vizuál, jeho autorkou je grafická dizajnérka Katarína Balážiková. "Realizovaný koncept bude prehovárať k ľuďom. Bude netradičný, no ľudský a plný múdrych, možno aj trochu kontroverzných myšlienok. Ale to je koniec-koncov príznačné pre dokumentárne filmy, ktoré bude vizuál niekoľko rokov reprezentovať," priblížila.



Vizuál Jedného sveta má sprostredkovať divákom kontakt s protagonistami dokumentov, ktoré figurujú vo festivalovom programe. Prvý z nich hovorí o kontakte s vlastným vnútrom, minulosťou a koreňmi. Je zo snímky režiséra Borisa Miljkovića Návrat domov. Marina Abramović a jej deti. "Pochádzam z temného miesta, z Titovej Juhoslávie," hovorí Abramović v úvode filmu, v ktorom sa nebojí odhaliť aj čierne stránky svojho osobného života. Hovorí, aké je to byť umelkyňou v neslobodnej krajine, dcérou národných hrdinov komunistickej Juhoslávie, odhodlaní sa pre potrat troch detí i o tom, aké je to vrátiť sa tam, kde roky nebola vítaná. "Jeden svet predstavuje svoj nový tematický a vizuálny koncept práve myšlienkou Mariny Abramović aj preto, že vyzýva ku kontaktu s naším vlastným vnútrom, krajinou a okolím, skôr ako vyrazíme do vzdialenejších svetov," uzatvára Hejtmánková.