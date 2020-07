Festival Kiosk ponúka poéziu mesta aj špičkové predstavenia

Žilina 22. júla (TASR) - Festival instantného tanca a divadla Kiosk ponúkne od 23. do 26. júla v Žiline rôzne podujatia vo verejnom priestore, v Novej synagóge, v telocvičniach či konzervatóriu.



Podľa dramaturga Martina Krištofa sa festival na štyri dni stane aj súčasťou sídliska Solinky. "Na kopci pri Limbovej ulici, kde sa v zime zvyknú sánkovať deti, si Guides kolektív doslova postaví byt. Členovia kolektívu budú jeho obyvateľmi a budú so Žilinčanmi 'doma'. Obyvateľom okolitých panelákov ponúknu možnosť stať sa pozorovateľmi situácií, ktoré vychádzajú z našej každodennosti. Budú tak doma a zároveň v divadle. Táto situácia je hlavne v sobotu (25. 7.) otvorená pre všetkých obyvateľov, nielen pre Solinky," uviedol Krištof.



Zoskupenie Odivo zhromaždilo prehliadané a často nechcené nápisy na stenách, objektoch či múroch a ponúklo ich ako materiál na tvorivú interpretáciu súčasným tvorcom v rámci podujatia Poézia mesta. "V piatok (24. 7.) zažijú návštevníci festivalu od 15.00 h do 18.00 h na rôznych miestach tanec, slampoetry a v priamom prenose budú sledovať vznik výtvarného diela. Vo verejnom priestore sa uskutoční aj inštalácia Jonáša Grusku s názvom Lúčne systémy, ktorá do mesta prinesie lúčne zvuky," doplnil dramaturg festivalu.



"Viacero inštalácií je tento rok pre pandémiu ochorenia COVID-19 dostupných len pre jedného diváka. Odohrávajú sa bez umelcov, no majú silnú zážitkovú formu. Ide napríklad o virtuálnu inštaláciu Borisa Vitázka, divadelnú inštaláciu 1+1+1+1+1=1 od tria Gottierová, Mäsiarová a Tomečková či performance Urlicht/Prasvetlo Petra Mazalána a Andrása Cséfalvaya. Okrem posledných dvoch sú všetky doteraz spomenuté akcie zadarmo a voľné prístupné," podotkol Krištof.



Kiosk podľa neho ponúkne aj špičkové predstavenia v ich tradičnej forme. "V Novej synagóge odporúčame poetický performatívny akt Tomáša Janypku a Sabiny Bočkovej s názvom song lines: expedícia 97/18. Tanečníci v ňom skúmajú, ako sa zlomový zážitok dostáva zvnútra na povrch, ako na neprítomnosť niečoho (niekoho) reaguje naše telo. A tiež Tumor: karcinogénnu romancu, všezmyslovú inscenáciu o rakovine, pričom medicínska diagnóza je tu aj metaforou chorobných medziľudských vzťahov či patologických javov našej spoločnosti. Určite však nejde o depresívny kus, bude sa tu spievať karaoke, občas to bude cirkusové predstavenie, aerobik alebo hostina," dodal dramaturg festivalu Kiosk.



Festival Kiosk organizujú Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.