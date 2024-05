Festival klasickej hudby zavíta i do trnavského regiónu

Bratislava 30. mája (TASR) - Medzinárodný festival klasickej hudby Pro musica nostra zavíta do trnavského, žilinského i prešovského regiónu s domácimi umelcami aj zahraničnými hosťami z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Nemecka i Holandska. "Pripravili sme 23 koncertov medzi 8. až 16. júnom na 23 zaujímavých a príťažlivých kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v tejto dekáde stávajú miestami klasických koncertov," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra, ktoré je hlavným organizátorom. Potvrdil, že zámerom festivalu zostáva vytvoriť synergiu a vzájomnú podporu historického, architektonického a hudobného dedičstva.



Publikum môže očakávať duchovnú i svetskú hudbu od baroka až po 20. storočie. "Veľkú časť interpretov tvoria českí umelci v tomto roku, chceli sme sa pripojiť k Roku českej hudby, ktorý slávi 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu," poznamenal Valentovič.



Manažérka festivalov Slávka Ferencová potvrdila, že Pro musica nostra pokračuje v spolupráci s väčšinou priestorov, v ktorých sa už koncerty osvedčili. "Máme aj nové objekty, napríklad v prípade Trnavského kraja ide o Vodný mlyn Tomášikovo, ktorý je čerstvo zrekonštruovaný," upozornila na jeden z koncertov v rámci Pro musica nostra Tyrnaviensi. Na open-air koncerte (14. 6.) pri Vodnom mlyne v Tomášikove sa predstaví holandsko-české duo Liselotte Rokyta a Jan Rokyta.



V Žilinskom kraji má Pro musica nostra Thursoviensi rovnako nový objekt, je ním kaštieľ Burg v Považskom Podhradí, verejnosti bežne neprístupný. "Pre prípad nášho koncertu ho mimoriadne otvoria," dodala Ferencová ku koncertu, na ktorom sa obecenstvu predstaví sopranistka Simona Šaturová a gitarista Martin Krajčo. Piesne a skladby Franza Schuberta a Josepha Kaspara Mertza doplní romantická poézia v podaní Vladimíra Kobielskeho. "Ide o dobové transkripcie piesní pre hlas a gitaru, Martin bude hrať na dobovom nástroji," poznamenal Valentovič.



Upozornil aj na koncert súboru Le nuove musiche s medzinárodným obsadením a pod vedením Jakuba Mitríka, ktorý sa venuje historicky poučenej interpretácii ranobarokovej, hlavne talianskej hudbe na kópiách historických nástrojov.



Na všetkých troch festivaloch klasickej hudby nebude chýbať projekt The Future Symphonic Orchestra, ktorý už v roku 2015 vymyslel Miki Skuta v snahe priniesť orchestrálnu hudbu na miesta, kde nikdy nebola šanca počuť symfonický orchester v spolupráci so sólistom. Vďaka moderným technológiám predvedú klaviristi Miki a Nora Skutovci aj návštevníkom Pro musica nostra Sarossiensi svoju virtuozitu spolu s plnohodnotným zvukom digitálneho symfonického orchestra. Koncert v Prešovskom kraji odohrajú v Péchy Castle v Hermanovciach.