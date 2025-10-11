< sekcia Kultúra
Festival klasických filmov v Lyone uvedie Barabášove Zvony pre bosých
V minulosti na festivale Lumiére premietli viacero digitálne reštaurovaných slovenských filmov.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Festival klasických filmov Lumiére vo francúzskom Lyone patrí k najdôležitejším podujatiam v oblasti prezentácie filmových diel zo zlatého fondu svetovej kinematografie. Tú slovenskú bude tento rok na podujatí zastupovať digitálne reštaurovaný film Stanislava Barabáša Zvony pre bosých (1965). Festival sa koná od 11. do 19. októbra, Barabášov film premietne na dvoch projekciách. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).
Spresňuje, že festival Lumiére sa zameriava na významné diela z histórie kinematografie a upozorňuje na dôležitosť ich zachovania aj v súčasnosti. Jeho program je venovaný reštaurovaným klasickým filmom a retrospektívam i poctám významných filmových tvorcov. „Dôležitou súčasťou festivalu je značka Lumiére Classics, jej zámerom je zdôrazniť dôslednú a aktívnu prácu filmových archívov z celého sveta, ktorá spočíva v obnove, reštaurovaní a uvedení klasických filmov opäť do ‚života‘,“ vysvetľuje SFÚ s tým, že najlepšie reštaurované filmy 20. storočia, z nich niektoré aj menej známe alebo zabudnuté v archívoch, predstavuje Lumiére Classics každý rok v sekcii Poklady a kuriozity.
V tejto sekcii lyonský festival premietne aj film Stanislava Barabáša Zvony pre bosých. „Podobne ako vo svojom debute Pieseň o sivom holubovi (1961) v ňom Barabáš reaguje na udalosti druhej svetovej vojny a Slovenské národné povstanie,“ uvádza SFÚ k filmu, ktorého ústrednými postavami sú dvaja kamaráti - partizáni. Pri návrate k svojej jednotke vlečú so sebou nemeckého vojaka. Uprostred beznádejne pustých hôr sa tak ocitnú ľudia z dvoch nepriateľských táborov. „Kým partizáni strácajú kontakt s jednotkou, Nemec stráca nádej, že sa mu podarí vyviaznuť z tejto zložitej situácie,“ dodáva k snímke, v ktorej za kamerou stál Vincent Rosinec.
V minulosti na festivale Lumiére premietli viacero digitálne reštaurovaných slovenských filmov. Prvým z nich bol animovaný film Krvavá pani (1980) Viktora Kubala. Festivalový diváci si mohli pozrieť aj Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, tragikomédiu Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana, dva filmy Martina Hollého Noční jazdci (1981) a Prípad pre obhajcu (1964) a drámu Eduarda Grečnera Drak sa vracia (1967).
