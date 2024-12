Festival Konvergencie vyhlásil 4. ročník skladateľskej súťaže

Bratislava 19. decembra (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie vyhlásil štvrtý ročník skladateľskej súťaže pre autorov do 35 rokov. Ide o iniciatívu zameranú na tvorbu a uvádzanie nových komorných diel a na vytvorenie generačných prepojení medzi skladateľmi a interpretmi. Uzávierka súťaže, ktorá sa otvorila aj pre tvorcov z Českej republiky, je 30. apríla 2025. Informuje o tom festivalový tím Konvergencií.



Spresňuje, že jednou z tohtoročných podmienok na zapojenie sa do aktuálneho ročníka súťaže je skladba s dodržaným obsadením - duo pre sláčikový a dychový nástroj s možnosťou použitia elektroniky. Dĺžka trvania skladby je sedem až desať minút. Súťaž je anonymná, prijaté môžu byť len skladby, ktoré neboli verejne uvedené (ani v rámci školských predvedení). Každý uchádzač môže do súťaže prihlásiť len jedno dielo.



Skladby mladých autorov bude hodnotiť porota zložená z renomovaných domácich i zahraničných skladateľov a interpretov. "Vytvárať priestor pre novú hudbu a mladých skladateľov považujeme v súčasnosti za dôležité," hovorí Jozef Lupták, jeden z členov poroty, riaditeľ festivalu Konvergencie a iniciátor skladateľskej súťaže. Pripomína, že komorné diela jej laureátov zazneli aj v zahraničí. "V Prahe v spolupráci s Prague Philharmonia, ale aj v talianskom Ascoli Piceno. Tešíme sa, že sa ich hudba dostáva aj do zahraničia a reakcie na ňu sú výborné," dodáva Lupták a verí, že aj nasledujúci ročník bude rovnako dobre zastúpený skladateľmi z Česka aj zo Slovenska ako ten predošlý.



Všetky informácie o súťaži aj s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia na www.konvergencie.sk.