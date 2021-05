Festival Košická hudobná jar sa tento rok uskutoční netradične v júli

Košice 23. mája (TASR) – Festival Košická hudobná jar (KHJ) sa tento rok uskutoční netradične v lete od 9. do 29. júla. Ponúknuť má množstvo symfonických a komorných koncertov. Do Košíc zavítajú aj renomovaní zahraniční umelci z Ruska, Nemecka, Francúzska a Českej republiky. TASR o tom informovala PR manažérka Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Lucia Radzová s tým, že dôvodom presunu podujatia z mája na júl je epidemiologická situácia.



„Jednou z mimoriadnych udalostí 65. ročníka Košickej hudobnej jari bude open air koncert trumpetistky Lucienne Renaudin Vary, ktorý odznie pri príležitosti 100. výročia narodenia argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu v príjemnom prostredí Kasární/Kulturparku,“ uviedla Radzová. Zážitok však sľubujú aj ďalšie symfonické koncerty. Príkladom je podľa nej záverečný koncert festivalu, kde predstaví svoje interpretačné majstrovstvo ruská violončelistka Anastasia Kobekina, víťazka mnohých prestížnych medzinárodných súťaží pod vedením slovenského dirigenta Rastislava Štúra.



Súčasťou KHJ bude aj dielo skladateľa Jozefa Podprockého (1944 – 2021), ktorého život aj tvorba boli úzko späté so Štátnou filharmóniou Košice. „Osobnosť Jozefa Podprockého mimoriadnym spôsobom zasiahla do slovenského hudobného života. Ako spomienku na osobnosť človeka, ktorý nás svojím životom a tvorbou pozitívne ovplyvňoval, sme do programu zaradili jeho posledné dielo Variácie – metamorfózy, napísané na objednávku Štátnej filharmónie Košice pri príležitosti jej 50. výročia,“ ozrejmila riaditeľka filharmónie Lucia Potokárová. Vrcholom skladby je podľa jej slov epizóda, ktorá bola autorovou bezprostrednou reakciou na vraždu novinára a jeho snúbenice.



Štátna filharmónia Košice aj tento rok ponúka sériu komorných koncertov. Akousi pozvánkou na jubilejný 50. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Ivana Sokola (MOFIS) bude účinkovanie Oliviera Latryho, titulárneho organistu Notre-Dame de Paris. V rámci KHJ uvedie koncert v Dóme sv. Alžbety. „Na sólovom klavírnom recitáli sa predstaví mladý ruský virtuóz Daniel Kharitonov. Do čias dávno minulých návštevníkov prenesie vokálny súbor Schola Minor prostredníctvom stredovekých spevov gregoriánskeho chorálu. Milovníkov pôvabnej súhry sláčikového kvarteta zaiste poteší koncert hudobníkov z Goldmund Quartet,“ opísala Radzová.



Ako dodala, vstupenky budú v predaji od 24. mája. Viac informácií poskytne Štátna filharmónia Košice už čoskoro na svojom webe a sociálnych sieťach.