Festival Kremnické gagy 2025 ponúkne svetové gagy vo svetovej zostave
Autor TASR
Kremnica 28. augusta (TASR) - Festival humoru a satiry Kremnické gagy oslávi v roku 2025 svoje 45. výročie vo veľkom štýle. Témou jubilejného ročníka budú Svetové gagy, návštevníci sa môžu tešiť na skutočne medzinárodnú zostavu diel a umelcov.
V Kremnici sa od štvrtka 28. do nedele 31. augusta predstavia tvorcovia z Austrálie, Belgicka, Bulharska, Česka, Francúzska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Maďarska, Nemecka, Nového Zélandu, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska. Festival tento rok odprezentuje viac ako 100 predstavení, čím potvrdzuje svoju pozíciu jedinečnej prehliadky humoru, satiry a kultivovanej zábavy. Otvárací ceremoniál festivalu je plánovaný vo štvrtok 28. augusta o 14.00 h v areáli Mestského hradu, Baníckej bašte na Zámockom námestí.
Kremnické gagy patria medzi najstaršie festivaly svojho druhu vôbec. Vznikli v roku 1981 v podmienkach totalitného štátu, kde kritika, satira a humor boli nežiadúcimi javmi. Práve preto bol vznik festivalu aktom odvahy a túžby po slobode prejavu. Vo festivalovom programe nebudú chýbať najkvalitnejšie produkcie z domácej profesionálnej scény, ale ani ocenené neprofesionálne divadlá, ktoré svojou tvorivosťou a odvahou prinášajú nezameniteľnú atmosféru.
Program ponúkne pestrú paletu humoru, od fyzického divadla, cez činohru, pantomímu, modernú klauniádu, ostrú satiru až po výtvarný humor a karikatúru - a tak ukáže, že smiech je naozaj univerzálny jazyk. Skutočnou lahôdkou budú zahraničné predstavenia v slovenskej premiére, ktoré prinesú nový pohľad na humor z rôznych kútov sveta. Viac ako polovica predstavení je bez vstupného.
Pri príležitosti okrúhleho 45. ročníka sa do programu vracia viacero laureátov legendárnej ceny Zlatý gunár, ktorí počas uplynulých desaťročí formovali tvár festivalu. Novinkou alebo skôr staronovou tradíciou bude obnovenie anticeny Trafená hus. Festival zároveň vzdá hold výnimočným osobnostiam slovenského humoru, do Uličky slávnych nosov pribudne reliéf herca a hudobníka Dana Heribana.
Najlepšie diela či výkony ocení festivalová porota Akadémia humoru, ktorá udelí ceny Zlatý gunár v žánrových kategóriách, cenu Grand Prix, cenu Stana Radiča za objav roka a Trafenú hus. Nominovaní sú všetci jednotlivci a zoskupenia predstavujúci svoje diela či výkony vo festivalovom programe daného ročníka. Členmi akadémie sú filmový a televízny režisér Peter Bebjak, herečka a scenáristka Oľga Belešová, stand up komik Tomáš Hudák, sociologička a pedagogička Iveta Radičová a spisovateľ aj publicista Martin Kasarda.
