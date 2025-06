Festival Kvantum spojí umenie s vedou a filozofiou

Podhradie 8. júna (TASR) - Priestor pod Topoľčianskym hradom v obci Podhradie bude od 20. do 22. júna patriť multižánrovému festivalu Kvantum. Ako uviedli organizátori z občianskeho združenia (OZ) Nástupište 1-12, tohtoročná téma festivalu Tí druhí/The Others skúma, ako potreba deliť svet na my a oni formuje našu identitu v globalizovanom a digitálnom prostredí.



Festival Kvantum prepája hudbu, divadlo, vedu, technológiu a filozofiu. Vo svojom programe ponúka diskusie, prednášky, interaktívne workshopy, umelecké inštalácie a performancie, hudobné vystúpenia i detskú zónu s divadlom, tvorivými dielňami a interaktívnymi inštaláciami.



Cieľom festivalu je vytvárať priestor na premýšľanie i stretnutia na mieste, ktoré je fyzicky na okraji, ale myšlienkami v centre súčasného diania. „Veríme, že práve tu, mimo hluku veľkých miest, dokážeme viesť hlboké rozhovory. A možno aj objaviť, že tí druhí nie sú až takí iní,“ priblížili organizátori.



Podľa spoluzakladateľky a umeleckej riaditeľky festivalu Zuzany Novotovej Godálovej vznikol festival Kvantum ako priestor, kde sa umenie stretáva s vedou a spoločenskými otázkami. „Tento rok sa pýtame, či rozdelenie na my a oni ešte dáva zmysel, alebo je čas hľadať nové formy spolupráce naprieč disciplínami aj kultúrami,“ doplnila.