Festival Lovestream oznámil prvých interpretov tretieho ročníka

Bratislava 16. apríla (TASR) - Open air festival Lovestream sa bude opäť konať na starom letisku v bratislavských Vajnoroch počas troch dní 16. až 18. augusta. Na ploche viac ako 100 futbalových ihrísk sa na piatich hudobných pódiách predstavia svetoví a domáci interpreti, medzi nimi Rita Ora, dvojica Dimitri Vegas & Like Mike, Ray Dalton, Tom Walker, Dennis Lloyd, Rosa Linn či Tujamo. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.



Britská speváčka Rita Ora patrí medzi najžiadanejšie speváčky súčasnosti. Od roku 2012, keď sa stala známou, predala sedem miliónov singlov, nahrala desiatky hitov a na konte má aj platinový debutový album s názvom Ora. Jej ostatný album vyšiel v roku 2023 s názvom You & I. Skladby Hot Right Now a How We Do (Party) ju preslávili a dostali sa na vrchol britskej hitparády. V roku 2012 sa stala umelkyňou s najväčším počtom singlov na prvom mieste britského singlového rebríčka. Po účinkovaní na hollywoodskom striebornom plátne sa v roku 2017 vrátila k hudbe vypredaným európskym turné a rok 2018 ukončila očakávaným vydaním druhého štúdiového albumu Phoenix. Spolupracovala aj so zosnulým hudobníkom Avicim v piesni Lonely Together.



Dimitri Vegas & Like Mike je grécko-belgické elektro DJ duo, tvoria ju bratia Dimitri Thivaios a Michael Thivaios. Na sociálnych sieťach ich sleduje viac ako 30 miliónov fanúšikov. Podľa časopisu DJ Mag sa stali v roku 2015 a 2019 dídžejmi číslo 1. Spolupracovali s legendárnym hollywoodskym skladateľom Hansom Zimmerom.



Do Vajnôr prídu aj americký spevák Ray Dalton, škótsky spevák a textár Tom Walker, ktorý za skladbu Leave a Light On získal v roku 2019 cenu Brit Awards ako objav roka, multiinštrumentalista Dennis Lloyd z Tel Avivu, slovinská rocková kapela Joker Out, speváčka Rosa Linn, ktorá reprezentovala Arménsko na pesničkovej súťaži Eurovízia v máji 2022 s piesňou Snap.



Na hlavnom pódiu sa predstavia aj Calin & Viktor Sheen zo susednej Českej republiky. Ďalšími účinkujúcimi budú DJ a producent z Nemecka Tujamo či veľmi populárny a obľúbený holandský DJ a producent Hi - Lo, ďalej Sota, Used, A Little Sound, Morgan J, Rudeejay a Anotine Delvig.