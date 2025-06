Festival Mičinský pitvor otvorí svoje brány aj s bojovníkom Achillom

Horná Mičiná 12. júna (TASR) - V obci Horná Mičiná a aj na Dolnej ulici a Námestí SNP v Banskej Bystrici otvorí v piatok (13. 6.) svoje brány divadelno-hudobný rodinný festival Mičinský pitvor. Je to jeho desiaty ročník a až do nedele (15. 6.) opäť prinesie nezabudnuteľné umenie akrobatov, klaunov, hercov, muzikantov a tiež vizuálnu šou v podaní päťmetrového bojovníka Achilla. TASR o tom informovala hlavná manažérka a programová dramaturgička festivalu Zuzana Kohútová.



Na hornomičinskom ihrisku, ktoré je centrom festivalového diania, otvorí podujatie v piatok o 18.00 h patrónka festivalu - dramaturgička a herečka Kristína Tormová. Návštevníkov poteší Táranie do vetra s výtvarníkom Ferom Liptákom, virtuózni žongléri, bratia Sander a Jordaan De Cuyperovci z Belgicka, ako aj koncert, na ktorom zahrajú Marek Žilinec, Ondrej Kovaľ, Martin Geišberg a zaspieva Lucia Korená. Na záver piatkového programu vystúpi kapela Bijouterrier.



„Nesporne najväčším i najvyšším účinkujúcim na festivale bude Achilles, jeden z najväčších hrdinov gréckej mytológie. Do mesta pod Urpínom vstúpi v piatok aj sobotu (14. 6.) o 21.00 h. Má výšku viac ako päť metrov a váži takmer 800 kilogramov. Vizuálna šou španielskeho divadelného súboru LA FAM Teatre bude fascinujúca,“ konštatovala Kohútová.



Víkendový program bude pokračovať cirkusovými vystúpeniami, vzdušnou akrobaciou, divadelným predstavením pre deti aj rodičov, klaunskou šou a tiež koncertom i tanečnými vystúpeniami.