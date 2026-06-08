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Festival Mozaika národností Košického kraja ponúka sériu podujatí
Festival oficiálne otvorí v pondelok o 18.00 h koncert kapely Kaschauer Klezmer Band v Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach.
Autor TASR
Košice 8. júna (TASR) - Sériu podujatí prináša šesťdňový festival Mozaika národností Košického kraja, ktorý sa začína v pondelok. Až do soboty (13. 6.) ponúkne vo viacerých mestách a kultúrnych inštitúciách prezentácie národnostných menšín, diskusie, prednášky, koncerty, divadelné predstavenia či workshopy. „Festival je zároveň priestorom na stretnutie, výmenu skúseností a otvorený dialóg medzi komunitami aj návštevníkmi. Vytvára priestor, kde sa jednotlivé kultúry stretávajú ako časti mozaiky,“ informoval KSK.
Festival oficiálne otvorí v pondelok o 18.00 h koncert kapely Kaschauer Klezmer Band v Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach. Dejiskom festivalu sú okrem Košíc aj Rožňava, Michalovce, Štós, Medzev, Kráľovský Chlmec či Podlesok - Hrabušice. Predstavia sa na ňom osobnosti z rôznych oblastí kultúry a spoločenského života, ktoré prinesú pohľad na tradície, jazyk, identitu aj súčasné výzvy menšín.
Hlavný festivalový deň bude v piatok (12. 6.) v areáli Katovej bašty v Košiciach. Program prinesie interaktívnu „QR cestu“, ktorá návštevníkom predstaví jednotlivé menšiny prostredníctvom ich histórie, tradícií a osobností. Nebude chýbať ani zóna kultúrnych inštitúcií s interaktívnymi aktivitami, remeselné trhy, tvorivé dielne, program pre deti či gastronomická zóna s tradičnými jedlami. Hudobný program zahŕňa koncerty kapiel Acoustic Impulse, Romano Suno, Romanodrom a Csík Zenekar, ktoré prinesú rôzne hudobné žánre a kultúrne vplyvy. Festival tak spojí tradičné aj súčasné formy kultúry do jedného spoločného zážitku.
„Impulzom na vznik tohto festivalu bola snaha vytvoriť spoločný priestor, kde sa národnostné menšiny nepredstavujú oddelene, ale vedľa seba - v prirodzenom kontakte s verejnosťou aj medzi sebou. Naším cieľom je ukázať, že kultúrna rôznorodosť nie je len súčasťou histórie regiónu, ale aj jeho každodennej reality, ktorá ho obohacuje,“ uviedol riaditeľ Centra kultúry Košického kraja (CKKK) Michal Kupec.
Festival pripravuje CKKK a KSK s partnermi ako Thália Színház - Krajské divadlo, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Múzeum Trebišov, KEHILA Košice, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Tabačka Kulturfabrik, Spišské kultúrne centrum a knižnica, Východoslovenské múzeum, Banícke múzeum v Rožňave, Gemerské osvetové stredisko, Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse, Verejná knižnica Jána Bocatia či Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku bol Košický kraj vždy miestom, kde vedľa seba žili rôzne komunity, jazyky a tradície, a táto rozmanitosť mu dáva jedinečný charakter. „Už názov festivalu je symbolický, mozaika drží pokope len vtedy, ak v nej nechýba ani jeden z dielikov,“ uviedol.
Festival oficiálne otvorí v pondelok o 18.00 h koncert kapely Kaschauer Klezmer Band v Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach. Dejiskom festivalu sú okrem Košíc aj Rožňava, Michalovce, Štós, Medzev, Kráľovský Chlmec či Podlesok - Hrabušice. Predstavia sa na ňom osobnosti z rôznych oblastí kultúry a spoločenského života, ktoré prinesú pohľad na tradície, jazyk, identitu aj súčasné výzvy menšín.
Hlavný festivalový deň bude v piatok (12. 6.) v areáli Katovej bašty v Košiciach. Program prinesie interaktívnu „QR cestu“, ktorá návštevníkom predstaví jednotlivé menšiny prostredníctvom ich histórie, tradícií a osobností. Nebude chýbať ani zóna kultúrnych inštitúcií s interaktívnymi aktivitami, remeselné trhy, tvorivé dielne, program pre deti či gastronomická zóna s tradičnými jedlami. Hudobný program zahŕňa koncerty kapiel Acoustic Impulse, Romano Suno, Romanodrom a Csík Zenekar, ktoré prinesú rôzne hudobné žánre a kultúrne vplyvy. Festival tak spojí tradičné aj súčasné formy kultúry do jedného spoločného zážitku.
„Impulzom na vznik tohto festivalu bola snaha vytvoriť spoločný priestor, kde sa národnostné menšiny nepredstavujú oddelene, ale vedľa seba - v prirodzenom kontakte s verejnosťou aj medzi sebou. Naším cieľom je ukázať, že kultúrna rôznorodosť nie je len súčasťou histórie regiónu, ale aj jeho každodennej reality, ktorá ho obohacuje,“ uviedol riaditeľ Centra kultúry Košického kraja (CKKK) Michal Kupec.
Festival pripravuje CKKK a KSK s partnermi ako Thália Színház - Krajské divadlo, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Múzeum Trebišov, KEHILA Košice, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Tabačka Kulturfabrik, Spišské kultúrne centrum a knižnica, Východoslovenské múzeum, Banícke múzeum v Rožňave, Gemerské osvetové stredisko, Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse, Verejná knižnica Jána Bocatia či Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku bol Košický kraj vždy miestom, kde vedľa seba žili rôzne komunity, jazyky a tradície, a táto rozmanitosť mu dáva jedinečný charakter. „Už názov festivalu je symbolický, mozaika drží pokope len vtedy, ak v nej nechýba ani jeden z dielikov,“ uviedol.