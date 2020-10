Festival (ne)zrušenej kultúry chce osloviť divákov a pomôcť umelcom

Hlohovec 11. októbra (TASR) – Od októbra do konca decembra sa bude v Hlohovci konať Festival (ne)zrušenej kultúry. Mestské kultúrne centrum (MKC) ním chce vyjsť v ústrety divákom kultúrnych podujatí v čase koronavírusových opatrení a zároveň podporiť umelcov. Nezrušilo preto žiadne z naplánovaných koncertov či divadelných predstavení a okrem obmedzeného počtu priamych návštevníkov ich ponúkne cez online vysielanie aj širšej verejnosti. Uviedla to pre TASR riaditeľka MKC Veronika Moravčíková.



"Aktuálne opatrenia sú limitujúce, touto aktivitou chceme napĺňať dôvod, pre ktorý tu ako inštitúcia sme, v prvom rade chceme zabezpečiť prístup našich divákov ku kultúre, hoci sme si vedomí, že sprostredkovaný zážitok nikdy nedosiahne silu osobnej prítomnosti," dodala riaditeľka. Doplnila, že v súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby "sa zriaďovaná kultúra postavila a podporila tú nezriaďovanú, bez ktorej by naša činnosť bola výrazne oklieštená".



MKC vstúpilo do komunikácie s autormi uvádzaných diel i autorskými spoločnosťami, aby bolo možné predstavenia prenášať online. Počas októbra by sa takto do obývačiek divákov mali dostať štyri prenosy z Empírového divadla – Dámska šatňa (13. 10.), koncert Moyzesovho kvarteta (14. 10.), koncert zoskupenia Fats Jazz Band (18. 10.) a detské predstavenie Škaredé káčatko (25. 10.). Z priestorov Hlohovského zámku je naplánovaný prenos otvorenia výstavy sochárov manželov Viliama a Marcely Loviškovcov a ich dcéry fotografky Ley (23. 10.) a pokračovanie tanečného cyklu Telo ako vizuálny jazyk (24. 10.). Ďalšie programy pribudnú v novembri a decembri.