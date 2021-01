Festival Nová dráma/New Drama 2021 presunuli na jeseň

Bratislava 21. januára (TASR) - Divadelný ústav presúva festival Nová dráma/New Drama z pôvodného májového termínu na október. Organizátor zmenu zdôvodnil súčasnou bezpečnostnou a epidemickou situáciou. V poradí 17. ročník festivalu sa bude konať od 11. do 16. októbra v Bratislave. "Ak to situácia dovolí, v hlavnom programe predstaví najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na Slovensku z posledných dvoch výberových období," TASR o tom informovala PR manažérka Eva Fačková.



"Vývoj súčasnej situácie nám napovedá, že konanie festivalu v štandardnom rozsahu nebude v máji možné, preto ho chceme presunúť už v takomto časovom predstihu na neskorší termín. Veríme, že sa situácia upokojí do takej miery, že bude možné festival Nová dráma/New Drama zorganizovať čo najbližšie vo verzii, akú poznáme," hovorí riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Ďalej ozrejmila, že minulý ročník festivalu prebehol v alternatívnej forme (Nová dráma/New Drama – alternatíva, 27. – 28. október 2020) bez prehliadky súťažných inscenácií: "Preto sme sa rozhodli túto časť festivalu spojiť, a tak si diváci budú môcť pozrieť nominované inscenácie z dvoch výberových období."



Situácia, ktorá je v súčasnosti podriadená prevencii voči šíreniu nového koronavírusu, priniesla so sebou viacero otázok, ktoré sa priamo dotýkajú smerovania festivalu. "Snažíme sa myslieť dopredu a chceme pripraviť program tak, aby bol čo najvariabilnejší a mohli sme ho prípadne operatívne presunúť do online priestoru," dodala Fekete.



Cieľom festivalu je zviditeľnenie tvorby slovenských divadiel v oblasti inscenovania novej drámy, prezentácia trendov v súčasnej slovenskej dráme či tendencií pri jej uvádzaní v divadle. Festival tiež podporuje autorov súčasnej drámy na Slovensku a kladie dôraz na spracovanie súčasného textu alebo dramatizácie, ako aj na invenčné, inšpiratívne a hľadačské inscenácie. Programová sekcia Focus, zameraná na prezentáciu divadla a drámy vybranej zahraničnej krajiny, sa v roku 2021 neuskutoční.



Výber divadelných inscenácií do hlavného programu zabezpečuje vybraná dramaturgická rada. Vzhľadom na to, že divadlá sú momentálne zatvorené, sa organizátori festivalu rozhodli predĺžiť dramaturgický výber. "Do výberu hlavného programu tak budú zaradené aj inscenácie, ktorých premiéra sa konala v čase od 1. februára 2020 do 30. júna 2021," uzavrela Fekete.