Festival Nová dráma/New Drama 2024 štartuje už 13.mája

Bratislava 10. mája (OTS) - Viac ako 30 zahraničných hostí, 10 inscenácií v súťaži o Grand Prix, masterclass nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Wole Soyinku a veľa ďalších sprievodných podujatí – to je ponuka jubilejného 20. ročníka festivalu súčasnej drámy, ktorý sa uskutoční vNávštevníčky a návštevníci budú mať možnosť uvidieť počas jedného týždňa to najlepšie zo súčasnej drámy v tvorbe desiatich divadiel z rôznych kútov Slovenska. V Bratislave budú hosťovať Slovenské komorné divadlo Martin, Spišské divadlo a Divadlo Andreja Bagara v Nitre v koprodukcii s Horáckym divadlom Jihlava. Svoje predstavenia odohrajú v hlavnom meste aj domáci: Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Petra Mankoveckého, Divadlo NUDE, Divadlo LUDUS a Peter Mazalán. V Trnave vystúpi zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Ktorá inscenácia si napokon odnesie Grand Prix festivalu Nová dráma/New Drama 2024, bude známe počas záverečného ceremoniálu v sobotu 18. mája. Inscenácie do hlavného programu nominovala dramaturgická rada festivalu v zložení teatrologička Dária Fojtíková Fehérová, kritička Diana Pavlačková a teatrológ a dramaturg Marek Godovič.hovoríPatronát nad jubilejným 20. ročníkom festivalu prevzal Wole Soyinka a pri tejto príležitosti povedie v Bratislave masterclass. Majstrovská lekcia s nigérijským spisovateľom, dramatikom, aktivistom, laureátom Nobelovej ceny za literatúru sa uskutoční v Tanečnom divadle Ifjú Szivek v utorok 14. mája 2024 od 10.00 hod.dodávaS jeho tvorbou sa môže domáce publikum zoznámiť aj v knižnej antológii divadelných hier, ktorú nedávno pod názvom Blázni a špecialisti vydal Divadelný ústav a na podujatí bude uvedená do života.hovoría dodáva, že nezostanú len pri teórii.V Divadelnom ústave v tejto súvislosti vychádza knižne výber troch súčasných tureckých hier Turecká dráma.Organizátori zároveň dodávajú, že festival nie je len súťažnou prehliadkou inscenácií pre verejnosť, ale zároveň aj showcase slovenského divadla pre zahraničie.uzatvárafestivalu Nová dráma/New Drama 2024, ktorý potrvá od 13. do 18. mája, nájdete na webovej stránke novadrama.sk