Festival Novotvar privíta špičky svetovej a domácej literatúry
Domácu scénu budú zastupovať Dušan Dušek, Michal Tallo, Peter Šulej, Ivana Gibová, Juraj Koudela. V rámci slávnostného vyhlásenia ceny za poéziu Zlatá vlna 2025 vystúpia jej finalisti.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Medzinárodný literárny festival Novotvar sa v Bratislave uskutoční 8. až 11. októbra. Jubilejný 10. ročník podujatia privíta špičky svetovej a domácej literatúry. Počas štyroch dní čaká návštevníkov rozmanitý program. „Od autorských čítaní, diskusií, performancií až po koncerty a slávnostné vyhlásenie ocenenia za poéziu Zlatá vlna 2025,“ avizujú organizátori.
Spresňujú, že tento rok festival privíta v hlavnom meste špičky súčasnej európskej literatúry - nemeckú prozaičku Judith Hermann, jedného z najosobitejších súčasných talianskych spisovateľov Sachu Naspiniho, grécku poetku Christinu Panajotu Grammatikopulu, maďarského básnika a prozaika Rolanda Orcsíka, francúzskeho básnika a prekladateľa Guillauma Métayera, českú autorku Kateřinu Rudčenkovú či Lili Kemény z Maďarska.
Domácu scénu budú zastupovať Dušan Dušek, Michal Tallo, Peter Šulej, Ivana Gibová, Juraj Koudela. V rámci slávnostného vyhlásenia ceny za poéziu Zlatá vlna 2025 vystúpia jej finalisti.
Slávnostné vyhlásenie literárneho ocenenia sa uskutoční v sobotu 11. októbra, okrem neho figurujú vo festivalovom programe čítania a diskusie, predstavia sa tiež mladí autori z projektu Medziriadky. „Súčasťou festivalu bude zároveň knižný trh Novotvar. Pestrý program obohatia koncerty kapiel Ankramu - bratskej formácie priekopníkov vidieckej avantgardy, ktorá predstaví svoj nový album Krása a Vojdi - spájajúcej math rock, prog rock, indie a shoegaze s experimentálnymi inštrumentálnymi ozdobami,“ dodávajú organizátori.
Upozorňujú aj na podujatie Ensemble Ricercata: CAGE_113 - performatívny koncert v spojení s tanečným predstavením, ktoré prinesie tvorbu hudobného skladateľa, filozofa, spisovateľa, výtvarného umelca a performera Johna Cagea. V rámci predstavenia uvedú aj dielo Milana Adamčiaka Diamondance z roku 1967, ktoré sa odohrá na veľkorozmernej rovnomennej grafickej partitúre, vytvorenej vizuálnym umelcom Michalom Moravčíkom v roku 2009.
Festival sa bude konať na viacerých miestach Bratislavy. Dejiskom hlavného programu bude V-klub, sprievodný program sa uskutoční vo Francúzskom inštitúte, Českom centre, Staromestskej knižnici v Bratislave. Diskusie pre študentov stredných škôl sa budú konať v Univerzitnej knižnici v Bratislave a na niektorých bratislavských gymnáziách.
