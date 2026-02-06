< sekcia Kultúra
Festival Orfeus predstaví podobu súčasnej slovenskej hudobnej tvorby
Podujatie, ktoré podporuje rozvoj súčasnej hudobnej tvorby a vytvára skladateľom priestor na premiérove uvedenie nových diel v tvorivom a inšpiratívnom prostredí.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Študentský festival súčasnej hudby Orfeus 2026, ktorý zastrešuje Katedra skladby a a dirigovania Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení (HTF VŠMU), v Bratislave vstupuje do jubilejného 25. ročníka. Uskutoční sa od 11. februára do 13 mája.
Podujatie, ktoré podporuje rozvoj súčasnej hudobnej tvorby a vytvára skladateľom priestor na premiérove uvedenie nových diel v tvorivom a inšpiratívnom prostredí, ponúkne poslucháčskej verejnosti pestrú mozaiku premiér hudobných diel a umeleckých experimentov v podobe štyroch koncertných večerov.
Ako ďalej informujú organizátori, festival zároveň vzdá poctu nedávno zosnulému skladateľovi Pavlovi Krškovi, ktorého diela budú súčasťou dramaturgie viacerých koncertov.
Séria štyroch koncertov podľa organizátorov predstaví rozmanité podoby súčasnej hudobnej tvorby mladých autorov v spolupráci so študentmi interpretačných katedier VŠMU a tiež s profesionálnymi umelcami.
Otvárací koncert 11. februára v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU sa zameria na kompozície študentov skladby HTF VŠMU pre klavír a husle, ktoré doplnia diela významných autorov hudby 20. a 21. storočia, ako sú Olivier Messiaen, Einojuhani Rautavaara a Jean Guillou. Interpretovať ich budú Jozef Kovalčík (klavír), Miroslav Mačuha (husle), Daniel Gabčo (klavír), študenti HTF VŠMU a pozvaní hostia.
Druhý koncert tohtoročného festivalu sa uskutoční 25. marca, v programe má diela študentov skladby HTF VŠMU a vybraných slovenských skladateľov pre gitaru a rôzne komorné zoskupenia. Interpretmi večera budú Adam Svitač (gitara), Anhelina Kydora (klavír), Jana Macíková (husle), Ken-Wassim Ubukata (violončelo) a ďalší hostia.
Po minuloročnej pilotnej spolupráci festivalu ORFEUS s Katedrálou sv. Martina sa v jej priestoroch opäť uskutoční 29. apríla organový koncert. Zaznejú na ňom diela študentov, skladby HTF VŠMU a slovenských autorov, medzi nimi Ivana Hrušovského, Petra Martinčeka a Pavla Kršku. Ich diela budú interpretovať Daniel Gabčo a Kristína Gabčová, organisti Katedrály sv. Martina.
Festival vyvrcholí záverečným koncertom 13. mája, ktorý sa uskutoční rovnako v Katedrále sv. Martina v Bratislave s programom venovaným dielam študentov, slovenských aj svetových autorov pre a cappella zbor a plechový kvintet. Vystúpia Slovak Brass Quintet, členovia orchestra Slovenská filharmónia, Katedrálny zbor Vox Cantoris a zbor Technik pod vedením Petry Torkošovej.
