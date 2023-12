Festival pantomímy na Liptove oslávil 30 rokov s rekordnou účasťou

Liptovský Mikuláš 1. decembra (TASR) - Medzinárodný festival pantomímy a pohybového divadla PAN oslávil svoje 30. narodeniny s rekordnou účasťou. V druhej polovici novembra zavítalo do Liptovského Mikuláša približne 400 mímov. TASR to potvrdil zakladateľ festivalu Miroslav Kasprzyk. Ako dodal, PAN vždy prinesie na Liptov mnoho talentu, radosti, umenia na javisku a fantastických ľudí z celého Slovenska i zahraničia.



Myšlienkou festivalu je dať ľuďom priestor vyskúšať si, či dokážu zaujať publikum. "Na tomto javisku boli mnohí ľudia prvýkrát. Možno z nich teraz nie sú mímovia, ale sú z nich výborní žongléri. Možno z nich nie sú ani umelci, ktorí by žali úspechy, ale sú slobodní, šťastní a usmiati ľudia," vysvetlil Kasprzyk.



Na festivale podľa neho vyrástli generácie ľudí, ktorí nerobia len pantomímu, ale akékoľvek umenie na javisku. V súčasnosti pracujú ako umelci, herci či moderátori. "Poslaním PANu je vytvoriť priestor pre každého talentovaného človeka, aby si vyskúšal, o čom je umenie," poznamenal s tým, že pantomíma by mala mať raz do roka svoje javisko.



Absolútnou hviezdou 30. ročníka festivalu sa podľa slov organizátorov stalo austrálske duo umelcov Umbilical Brothers, ktoré v Austrálii prerazilo aj na televíznu obrazovku. Pre divákov pripravili v rámci podujatia detské i večerné predstavenia z Ukrajiny, Nemecka, Švajčiarska či Česka. Tiež odbornú debatu k výročiu, oslavnú prehliadku jednotlivcov, dvojíc, trojíc aj súborov. Nechýbal Memoriál Duška Kubaňa v improvizovaní - súťaž o pohár primátora, sprievod mestom či workshopy.



Do ďalších rokov si otec festivalu zaželal ešte viac ľudí a talentu, aby si, ako hovorí, mohli vyskúšať javisko a pochopiť, o čom je umenie. "Chcel by som, aby sa PAN podarilo dostať na svetovú úroveň, ale to už je úloha pre novú umelecky a pantomimicky vzdelanú generáciu. Počas festivalu som totiž odovzdal pomyselnú organizátorskú štafetu svojmu synovi Tomášovi, ktorý je absolvent Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Pokračovanie podujatia je tak v najlepších rukách a v dnešnej ťažkej dobe je to nielen otázka dostatku peňazí, ale najmä priaznivých okolností v meste, v kultúre všeobecne a nasadení organizátorov," podotkol.



Kasprzyk zdôraznil, že tento festival, píšuci históriu slovenskej pantomímy v bohatých dejinách slovenského divadla, je jednoznačne najstarším, najväčším a jediným svojho druhu na Slovensku.