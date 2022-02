Festival Pohoda organizuje Koncert pre Ukrajinu, odvysiela ho aj RTVS

Bratislava 27. februára (TASR) - Festival Pohoda organizuje v nedeľu od 15.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave Koncert pre Ukrajinu. Organizátori chcú podujatím vyjadriť solidaritu s ľuďmi na Ukrajine. RTVS informovala, že koncert odvysiela na Jednotke a tiež na svojom webe.



"Slobodné umenie sa najlepšie rozvíja v slobodných krajinách a vieme, že o to isté sa snažia aj naši priatelia na Ukrajine," uviedol riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák. "Každoročne na Pohode vystupujú skvelí ukrajinskí umelci a umelkyne, prichádzajú k nám zástupcovia ich médií, mnohí návštevníci a máme tiež skvelé vzťahy s promotérmi. Chceme im aj takto všetkým odkázať, že v týchto ťažkých chvíľach sme s nimi," vyhlásil Kaščák.



Poznamenal, že ak by sa podobný útok týkal Slovenska, jedným z prvých cieľov by bolo trenčianske letisko. "Slúži aj na mnohé civilné aktivity, vrátane nášho festivalu," dodal.



Na koncerte vystúpi aj ukrajinská DJ-ka Miklei, ktorá žije na Slovensku. Ďalšie mená zverejňujú organizátori na webstránke festivalu Pohoda a facebookovom evente Koncertu pre Ukrajinu.



Koncert naživo odvysiela verejnoprávna televízia. „RTVS sa rozhodla aj touto formou podporiť iniciatívy na Slovensku, ktoré napomáhajú dobrej veci. Tento koncert chceme sprostredkovať všetkým našim divákom, ktorí sa ho nemôžu osobne zúčastniť a vyjadriť tak svoju podporu našej susednej krajine,“ povedal riaditeľ sekcie programových služieb Anton Šulík.