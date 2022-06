Festival Pohoda oslavuje 25 rokov, o týždeň štartuje v plnej kapacite

Bratislava/Trenčín 29. júna (TASR) – Pohoda 2022 otvorí svoje brány už o týždeň, vo štvrtok 7. júla. Presne 29. júna pred 25 rokmi sa na trenčianskom mestskom štadióne uskutočnila prvá Pohoda. Malé stretnutie priateľov a fanúšikov alternatívnej hudby sa za štvrťstoročie zmenilo na najznámejší slovenský multižánrový festival, ktorý je tiež dôležitým bodom na európskej festivalovej mape a Pohoda je každoročne nominovaná na najprestížnejšie festivalové ceny.



Festival pritiahne každoročne do Trenčína desiatky tisíc ľudí a stovky umelcov, medzi ktorými sa už predstavili svetové hviezdy, ako The Chemical Brothers, Moby, Björk, Lou Reed a niektorí z nich, ako The Prodigy a Nick Cave, dokonca aj dvakrát.



"Mám šťastie na dobrých priateľov. Jeden z nich Víťa Chromek na moje sťažovanie sa o tom, že na Slovensku nie sú festivaly, odpovedal otázkou 'proč něco neuděláš', druhý Mário Michna z trenčianskej hardcorovej scény sa pridal a urobili sme prvý rok Pohody. Motiváciou bolo nadšenie z hudby, a to ostalo doteraz, rozšírené na umenie v celej šírke. Hlavným cieľom je pripraviť každoročne priestor na stretnutie ľudí a spoločná oslava slobody. Som rád, že sme v Trenčíne už štvrťstoročie, som šťastný, že je Trenčín na svetovej kultúrnej mape ako jedno z umeleckých centier. Teším sa na ďalšie roky," opísal Michal Kaščák, čo stálo za začiatkom festivalu, i o motiváciách púšťať sa do príprav zas a znova.



"Stavbu sme začali najskôr v histórii, už šiesteho júna prišiel na letisko Juraj Gábor s priateľmi rozkladať jeho dielo Sphéra. Teší nás, že každý deň pobytu na letisku stretávame dodávateľov, s ktorými sme sa nevideli dlhé tri roky," dodal šéf produkcie Ondrej Poláček.



Dopravu zabezpečí národný dopravca ZSSK, ktorý vypraví na festival špeciálne vlaky z Košíc aj z Bratislavy. Priamo k bráne sa dostanú cestujúci autobusmi Slovak Lines. V nedeľu po skončení sa festivalu odvezú autobusy ľudí späť domov, pričom vyrážať budú priamo od hlavného pódia Urpiner stage o 10.30 h.



Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku opäť prinesie na Pohodu EUrópa stage a EÚ FUN zónu. V stane budú zásadné debaty o Ukrajine, hlade vo svete či diskusia prezidentky Zuzany Čaputovej so Štefanom Hríbom.