Brány festivalu Pohoda sa otvoria už v stredu 5. júla

Bratislava 6. apríla (TASR) - Pohoda sa v tomto roku predĺži o jeden deň. Informujú o tom organizátori festivalu na Letisku Trenčín s tým, že v stredu 5. júla o 18.00 h otvoria festivalové parkovisko, obe stanové mestečká, silentcamp a karavan parking.



"V oboch stanových mestečkách bude pripravený špeciálny program na niekoľkých miestach, budú fungovať úschovne, sociálne zariadenia, stánky s jedlom a pitím a zdravotnícke centrá," spresňujú organizátori a upozorňujú, že centrum festivalu ostane až do štvrtka (6. 7.) 14.00 h uzavreté a nebude sa dať prechádzať z jedného stanového mestečka do druhého.



Dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia cesty prvej triedy č. 9 medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou, ktorá je hlavnou prístupovou trasou pre autá idúce na festival. "Z tejto cesty sa bude dať dostať na festivalové parkovisko cez Veľké Bierovce a Opatovce. Cesta bude prejazdná len smerom od Trenčianskych Stankoviec v obmedzenom režime, most ponad diaľnicu a Váh nebude prejazdný. Dobrou správou je, že streda pripadá na štátny sviatok 5. júla, čo prirodzene zredukuje dopravu," dodávajú organizátori. Celý festivalový areál otvoria vo štvrtok 6. júla o 14.00 h.



"Komplikáciu s dopravou využijeme na splnenie nášho malého sna a veríme že aj priania mnohých našich návštevníčok a návštevníkov - predĺžime festival o jeden deň. Veľmi sa tešíme z nápadov na špeciálny program v oboch stanových mestečkách, bude prebiehať na viacerých miestach a bude plný atypických riešení," avizuje šéf festivalu Michal Kaščák.