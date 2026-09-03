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Festival Pri trenčianskej bráne ponúkne tri dni zábavy
Sobotný program ponúkne na hlavnom pódiu žánrovo pestrú zostavu.
Autor TASR
Trenčín 3. septembra (TASR) - Hudba, divadlo, folklór, pouličné umenie, remeslá, tvorivé dielne i jarmok ponúkne od piatka do nedele (4. - 6. 9.) v centre Trenčína jubilejný 40. ročník festivalu Pri trenčianskej bráne. Odohrávať sa bude na Mierovom námestí, v Átriu pod vežou a na Hviezdoslavovej ulici. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Festival odštartuje v piatok jarmokom na Mierovom námestí. Popoludní sa predstavia domáce tanečné skupiny, podvečer fínske trio Oulun Keskusta, známe svojou živelnou koncertnou show. Piatkový program uzavrie o 20.30 h slovenská kapela Billy Barman.
Sobotný program ponúkne na hlavnom pódiu žánrovo pestrú zostavu. Po dychovke a hudbe 60. rokov vystúpia La3no Cubano a vokálna skupina For You. Podvečer bude patriť folklóru v programe Vitajte pri trenčianskej bráne. Sobotný program uzavrie od 20.30 koncert skupiny Dagadana z Poľska a Ukrajiny.
Nedeľa bude patriť rodinám. Dopoludnie odštartuje jarmok a program starých šlágrov v podaní dixielandu Nitradicional. Popoludní sa v programe Pri trenčianskej bráne - deti sú vítané predstavia detské folklórne súbory Kornička, Radosť, Borinka a Trenčan.
V Átriu pod vežou pripravili organizátori divadelné predstavenia pre deti. Na Hviezdoslavovej ulici budú pokračovať tvorivé dielne, Ateliéry zvedavosti, Papierové mesto, Smejoland, oddychová zóna pre najmenších a program zabudnutých remesiel. O netradičný zážitok sa postarajú Dinojaštery v pouličnej estráde Divadla Š.E.M. Festival uzavrie v nedeľu o 17.00 h koncert slovenského hudobníka a herca Richarda Autnera.
„Mesto Trenčín ako organizátor festivalu chce programom osloviť návštevníkov bez ohľadu na vek či hudobný vkus. Koncerty na námestí dopĺňa divadelný a rodinný program a aktivity, ktoré vtiahnu do sveta radosti, tvorivosti a kreativity. Veríme, že si každý nájde zážitok pre seba,“ doplnila Katarína Martinková z útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín. Radnica festival organizuje v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Považie.
Festival odštartuje v piatok jarmokom na Mierovom námestí. Popoludní sa predstavia domáce tanečné skupiny, podvečer fínske trio Oulun Keskusta, známe svojou živelnou koncertnou show. Piatkový program uzavrie o 20.30 h slovenská kapela Billy Barman.
Sobotný program ponúkne na hlavnom pódiu žánrovo pestrú zostavu. Po dychovke a hudbe 60. rokov vystúpia La3no Cubano a vokálna skupina For You. Podvečer bude patriť folklóru v programe Vitajte pri trenčianskej bráne. Sobotný program uzavrie od 20.30 koncert skupiny Dagadana z Poľska a Ukrajiny.
Nedeľa bude patriť rodinám. Dopoludnie odštartuje jarmok a program starých šlágrov v podaní dixielandu Nitradicional. Popoludní sa v programe Pri trenčianskej bráne - deti sú vítané predstavia detské folklórne súbory Kornička, Radosť, Borinka a Trenčan.
V Átriu pod vežou pripravili organizátori divadelné predstavenia pre deti. Na Hviezdoslavovej ulici budú pokračovať tvorivé dielne, Ateliéry zvedavosti, Papierové mesto, Smejoland, oddychová zóna pre najmenších a program zabudnutých remesiel. O netradičný zážitok sa postarajú Dinojaštery v pouličnej estráde Divadla Š.E.M. Festival uzavrie v nedeľu o 17.00 h koncert slovenského hudobníka a herca Richarda Autnera.
„Mesto Trenčín ako organizátor festivalu chce programom osloviť návštevníkov bez ohľadu na vek či hudobný vkus. Koncerty na námestí dopĺňa divadelný a rodinný program a aktivity, ktoré vtiahnu do sveta radosti, tvorivosti a kreativity. Veríme, že si každý nájde zážitok pre seba,“ doplnila Katarína Martinková z útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín. Radnica festival organizuje v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Považie.