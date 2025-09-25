< sekcia Kultúra
Festival Pro Musica Nostra Nitriensi spojí hudbu a historické pamiatky
Autor TASR
Nitra 25. septembra (TASR) - Historické pamiatky v Nitrianskom kraji budú od 26. septembra opäť hostiť festival Pro Musica Nostra Nitriensi. Ako informovali organizátori z Hudobného centra, koncerty klasickej hudby sa budú na rôznych miestach nitrianskeho regiónu konať do 5. októbra.
Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku s účasťou slovenských i zahraničných umelcov. Jednotlivé koncerty sa konajú vo vybraných historických pamiatkach. „Cieľom festivalu je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov pamiatok. Hudobnému centru nejde pri koncipovaní festivalu len o zatraktívnenie klasickej hudby a pamiatok. Chceme tiež poukázať aj na potrebu chrániť, zveľadiť a rozvíjať umeleckú i historickú časť tohto vzájomné zväzku,“ zdôraznili organizátori.
Otvárací koncert festivalu Pro Musica Nostra Nitriensi sa bude konať v katedrále Nitrianskeho hradu 26. septembra a o deň neskôr v románskom kostolíku sv. Juraja v Kostolanoch pod Tribečom. Kostol sv. Petra a Pavla v Komjaticiach bude hostiť festival 28. septembra a Poľovnícky kaštieľ v Palárikove zasa 29. septembra. Koncert v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Nových Zámkoch sa bude konať 30. septembra. V Prachárni sv. Barbory v komárňanskej Novej pevnosti zaznie klasická hudba 2. októbra a o deň neskôr, 3. októbra, zasa v Synagóge v Šuranoch. Záverečné vystúpenie festivalu bude 5. októbra v Zámku Belá.
