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Festival Pro musica nostra Tyrnaviensi spojí hudbu a kultúrne pamiatky
Piaty ročník ponúkne pestrý program od baroka po súčasnosť v podaní domácich umelcov aj zahraničných hostí z viacerých európskych krajín.
Autor TASR
Trnava/Smolenice 14. júna (TASR) - Otváracím koncertom na zámku v Smoleniciach sa v nedeľu o 18. hodine začína piaty ročník medzinárodného festivalu klasickej hudby Pro musica nostra Tyrnaviensi. Podujatie spája koncerty domácich i zahraničných umelcov s významnými historickými a kultúrnymi pamiatkami regiónu.
Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, festival prinesie od 14. do 21. júna osem koncertov na výnimočné miesta Trnavského kraja. Program otvorí vystúpenie gitaristov Adama Svitača a Nejca Kuhara na Smolenickom zámku.
Nasledovať budú vystúpenia Spectrum Quartett so Simonou Hulejovou v kaštieli v Dolnej Krupej, komorného súboru Fononesia v Kostole sv. Michala Archanjela v Lančári, súboru Banda v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Milovníci hudby si môžu vypočuť aj duo János Bálint a Boglárka Bálint v Bastióne Seredského kaštieľa, harfistky Janu Bouškovú a Minju Stojanovič v kaštieli vo Voderadoch, zoskupenie Jefisduo vo Vodnom mlyne v Tomášikove a vokálny súbor Cracow Singers vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Holiciach.
Piaty ročník ponúkne pestrý program od baroka po súčasnosť v podaní domácich umelcov aj zahraničných hostí z viacerých európskych krajín. „Milovníci klasickej hudby sa môžu tešiť na koncerty v podaní slovenských interpretov aj zahraničných hostí zo Španielska, Švédska, Nemecka, Slovinska, Srbska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Dramaturgia festivalu ponúkne diela svetových autorov, komornú hudbu, vokálne skladby, gitarové a harfové koncerty, úpravy ľudových piesní aj originálne hudobné projekty,“ doplnili organizátori.
Festival pripravilo Hudobné centrum, Trnavský samosprávny kraj a KOCR Trnavský kraj s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, festival prinesie od 14. do 21. júna osem koncertov na výnimočné miesta Trnavského kraja. Program otvorí vystúpenie gitaristov Adama Svitača a Nejca Kuhara na Smolenickom zámku.
Nasledovať budú vystúpenia Spectrum Quartett so Simonou Hulejovou v kaštieli v Dolnej Krupej, komorného súboru Fononesia v Kostole sv. Michala Archanjela v Lančári, súboru Banda v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Milovníci hudby si môžu vypočuť aj duo János Bálint a Boglárka Bálint v Bastióne Seredského kaštieľa, harfistky Janu Bouškovú a Minju Stojanovič v kaštieli vo Voderadoch, zoskupenie Jefisduo vo Vodnom mlyne v Tomášikove a vokálny súbor Cracow Singers vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Holiciach.
Piaty ročník ponúkne pestrý program od baroka po súčasnosť v podaní domácich umelcov aj zahraničných hostí z viacerých európskych krajín. „Milovníci klasickej hudby sa môžu tešiť na koncerty v podaní slovenských interpretov aj zahraničných hostí zo Španielska, Švédska, Nemecka, Slovinska, Srbska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Dramaturgia festivalu ponúkne diela svetových autorov, komornú hudbu, vokálne skladby, gitarové a harfové koncerty, úpravy ľudových piesní aj originálne hudobné projekty,“ doplnili organizátori.
Festival pripravilo Hudobné centrum, Trnavský samosprávny kraj a KOCR Trnavský kraj s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.