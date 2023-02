Festival Saxophobia Bratislava vstupuje do siedmeho ročníka

Bratislava 5. februára (TASR) - Koniec februára bude už tradične patriť saxofónovej udalosti roka – festivalu Saxophobia Bratislava. Popri majstrovských kurzoch prinesie siedmy ročník aj dva verejné koncerty, venované klasickej hudbe na saxofónoch. TASR o tom informovala organizátorka festivalu Janka Dekánková.



Saxophobia Bratislava je už pevnou súčasťou bratislavského, ale i celoslovenského hudobného života. Každoročne prináša publiku saxofón trochu inak – ako plnohodnotný nástroj klasickej a súčasnej hudby. Vyše 80 saxofonistov z celej Európy sa v Bratislave zíde, aby si na štvordňových majstrovských kurzoch (23. 2. - 26. 2.) na pôde Vysokej školy múzických umení rozširovali svoje zručnosti pod vedením šiestich špičkových zahraničných lektorov z Holandska, Francúzska, Slovinska, Rakúska, Maďarska a Česka. Organizátori však nechcú saxofón zavrieť iba do učebných tried a pre verejnosť pripravili dva výnimočné koncerty s rozmanitosťou štýlov od klasickej hudby obdobia baroka, romantizmu cez tango až po súčasné kompozície.



Galakoncert zahraničných lektorov sa bude už tradične konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v sobotu 25. februára. Skvelé sólistické výkony medzinárodne uznávaných umelcov sa v závere koncertu spoja do saxofónového septeta všetkých účinkujúcich.



Veľkou raritou festivalu je 80-členný saxofónový orchester, ktorý pod vedením dirigenta Mariána Lejavu priamo na kurzoch naskúša program záverečného koncertu 26. februára v Slovenskom rozhlase, kde odznie aj niekoľko premiér.