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Festival Shalom Chaverim prinesie koncerty, výstavy či divadlo
Vyvrcholením festivalu má byť galakoncert Marián Čekovský Band & The Ladies Ensemble - Od Štetlu po Broadway.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Tretí ročník festivalu Shalom Chaverim prinesie od 2. septembra do Bratislavy, Senca a Svätého Jura domácich aj zahraničných turistov. Uskutočnia sa koncerty, divadelné predstavenia, výstavy a chýbať nebude ani gastronómia alebo stretnutia približujúce židovskú kultúru. Festival organizujú Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Židovská náboženská obec Bratislava. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Shalom Chaverim ukazuje, že židovská kultúra nie je len súčasťou minulosti, ale živou a inšpiratívnou súčasťou dnešného Bratislavského kraja. Prináša hudbu, umenie, príbehy aj stretnutia, ktoré spájajú ľudí naprieč generáciami, náboženstvami a kultúrami. V čase, keď spoločnosť potrebuje viac porozumenia a rešpektu, je takýto festival dôležitým priestorom pre dialóg. Som rád, že Bratislavský kraj je jeho súčasťou,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Festival otvorí koncert Peter Breiner a priatelia v Divadle Aréna. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie izraelskej speváčky Vira Lozinsky & Band aj švédskeho projektu Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye. Program prinesie aj maďarského hudobníka Jágera Bandiho, český Mackie Messer Klezmer Band, slovenské skupiny Mojše Band, Pressburger Kletzmer Band či Lecha Dodi a ďalších umelcov.
„Súčasťou festivalu bude aj obľúbený Šolet fest, ktorý prepojí židovskú gastronómiu, hudbu a tradície, ďalej divadelné predstavenie Šoa v podaní Švandovho divadla či výstava diel poľsko-kanadského maliara Majera Kirszenblata,“ priblížila Forman.
Vyvrcholením festivalu má byť galakoncert Marián Čekovský Band & The Ladies Ensemble - Od Štetlu po Broadway. Divákov prevedie od koreňov jidiš hudby až po svetové hudobné a broadwayské melódie.
„Shalom Chaverim ukazuje, že židovská kultúra nie je len súčasťou minulosti, ale živou a inšpiratívnou súčasťou dnešného Bratislavského kraja. Prináša hudbu, umenie, príbehy aj stretnutia, ktoré spájajú ľudí naprieč generáciami, náboženstvami a kultúrami. V čase, keď spoločnosť potrebuje viac porozumenia a rešpektu, je takýto festival dôležitým priestorom pre dialóg. Som rád, že Bratislavský kraj je jeho súčasťou,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Festival otvorí koncert Peter Breiner a priatelia v Divadle Aréna. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie izraelskej speváčky Vira Lozinsky & Band aj švédskeho projektu Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye. Program prinesie aj maďarského hudobníka Jágera Bandiho, český Mackie Messer Klezmer Band, slovenské skupiny Mojše Band, Pressburger Kletzmer Band či Lecha Dodi a ďalších umelcov.
„Súčasťou festivalu bude aj obľúbený Šolet fest, ktorý prepojí židovskú gastronómiu, hudbu a tradície, ďalej divadelné predstavenie Šoa v podaní Švandovho divadla či výstava diel poľsko-kanadského maliara Majera Kirszenblata,“ priblížila Forman.
Vyvrcholením festivalu má byť galakoncert Marián Čekovský Band & The Ladies Ensemble - Od Štetlu po Broadway. Divákov prevedie od koreňov jidiš hudby až po svetové hudobné a broadwayské melódie.