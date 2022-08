FOTO: Festival Sziget má za sebou piaty deň, ide do finále

Na snímke britská speváčka Anne-Marie vystupuje na hudobnom festivale Sziget 2022 v Budapešti 14. augusta 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Budapešť 15. augusta (TASR) – V maďarskej metropole Budapešť kraľuje od stredy 10. augusta hudba a príbuzné umelecké žánre. Festival Sziget 2022 na Ostrove slobody má za sebou už piaty deň.Večerný program sa začal poctou Ukrajine v boji za slobodu, plochu pred centrálnym pódiom zaplnili fanúšikovia so žlto-modrými zástavami, na pódiu predviedla svoj hudobný program ukrajinská folklórna skupina Kazka.Hlavné pódium potom patrilo anglickej speváčke Anne-Marie Rose Nicholsonovej (1991). Málokto vie, že táto nežná a milá blondínka začínala s karate od deviatich rokov a v roku 2002 získala zlatú a striebornú medailu na majstrovstvách sveta asociácie Funakoshi Shotokan. Sama hovorí, že karate vďačí zato, že ju naučilo disciplíne a sústredeniu.Pod menom Anne-Marie vstúpila v roku 2013 na hudobnú dráhu. V roku 2018 získala veľký úspech s piesňami 2002 a Friends. V apríli 2018 vychádza jej debutový album Speak Your Mind, rok nato mala štyri nominácie na cenu Brit Awards, v júli 2021 vyšiel druhý album Therapy. Je koučkou v speváckej súťaži The Voice UK. Fanúšikov si získala hneď od prvej skladby, keď v polovici koncertu jedna z fanúšičiek hodila na pódium letný klobúčik, Anne-Marie jej ho podpísala a hodila späť do hľadiska. Na svojom konte má viacero známych songov, viaceré z nich aj uviedla, medzi nimi Rockabye, Alarm, Ciao Adios, Friends, 2002, Don't Play, Kiss My (Uh-Oh), Tell Your Girlfriend, Our Song či Perfect a Way Too Long.Headlinerom nedeľného (14. 8.) večera bol austrálsky multiinštrumentalista Kevin Parker s hudobným projektom Tame Impala. V štúdiu nahráva všetky nástroje a vokály sám, na koncertoch ho sprevádza štvorica hudobníkov. Parker pôvodne vymyslel tento projekt v roku 2007 v austrálskom Perthe. V roku 2010 mu vyšiel debutový album Tame Impala Innerspeaker. Na svojom konte má štyri vydané albumy, štvrtý The Slow Rush vyšiel vo februári 2020. Ten je zároveň najúspešnejším, bodoval na treťom mieste v Anglicku aj USA. Na Szigete uviedol skladby One More Year, Borderline, Nangs, Mind Mischief, Breathe Deeper, Lost in Yesterday, Let It Happen či Evetuality.Sziget ide do finále, headlinerom šiesteho dňa bude známa skupina Arctic Monkeys.