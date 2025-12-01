< sekcia Kultúra
Festival tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest oslavuje 20 rokov
Témou jubilejného ročníka je Are we Humans or are we Dancers? - otázka, ktorú si organizátori festivalu požičali z piesne Humans od kapely The Killers.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest (NDF) vstupuje v pondelok do svojho 20. ročníka. „Prináša intenzívny výrez toho najživšieho v strednej Európe,“ približujú organizátori kurátorsky zostavený program, ktorý kombinuje premiéry, výrazné sóla a duety, medzinárodné koprodukcie, diskusie s tvorcami aj sprievodné formáty.
Festival potrvá do 7. decembra. Koná sa v Bratislave - v priestoroch A4 - priestore súčasnej kultúry, Štúdia 12, Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU), Galérie Umelka a PAKTu. Podujatie bude v jeho závere hosťovať aj v Trenčíne.
Témou jubilejného ročníka je Are we Humans or are we Dancers? - otázka, ktorú si organizátori festivalu požičali z piesne Humans od kapely The Killers. „Mení sa na metaforu dneška: Sme ľudia - slobodní, nepredvídateľní, autentickí? alebo tanečníci - ktorí sa hýbu presne tak, ako sa od nich očakáva?“ vysvetľuje festival, ktorý organizuje Asociácia súčasného tanca (AST).
„Dvadsať rokov Nu Dance Festu je 20 rokov trpezlivej práce na tom, aby mal súčasný tanec u nás viditeľné miesto - na javisku, v médiách aj v spoločenskej debate,“ hovorí Petra Fornayová, riaditeľka festivalu. Tohtoročný ročník podľa nej stavia na silných autorských hlasoch a na dialógu: s publikom, medzi žánrami aj medzi mestami.
Otvorenie festivalu, ktoré sa uskutoční v utorok 2. decembra v bratislavskej A4, bude spojené s vernisážou výstavy plagátov 20 rokov NDF. Nu Dance Fest počas 20 rokov spolupracoval s viacerými grafickými dizajnérmi, autormi vizuálov jednotlivých ročníkov. „Prehliadka bulletinov a plagátov predstavuje nielen ukážku vizuálnych konceptov, ale aj sumarizáciu 20 ročníkov festivalu,“ avizujú organizátori výstavu, ktorá bude trvať počas celého festivalu.
Festival potrvá do 7. decembra. Koná sa v Bratislave - v priestoroch A4 - priestore súčasnej kultúry, Štúdia 12, Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU), Galérie Umelka a PAKTu. Podujatie bude v jeho závere hosťovať aj v Trenčíne.
Témou jubilejného ročníka je Are we Humans or are we Dancers? - otázka, ktorú si organizátori festivalu požičali z piesne Humans od kapely The Killers. „Mení sa na metaforu dneška: Sme ľudia - slobodní, nepredvídateľní, autentickí? alebo tanečníci - ktorí sa hýbu presne tak, ako sa od nich očakáva?“ vysvetľuje festival, ktorý organizuje Asociácia súčasného tanca (AST).
„Dvadsať rokov Nu Dance Festu je 20 rokov trpezlivej práce na tom, aby mal súčasný tanec u nás viditeľné miesto - na javisku, v médiách aj v spoločenskej debate,“ hovorí Petra Fornayová, riaditeľka festivalu. Tohtoročný ročník podľa nej stavia na silných autorských hlasoch a na dialógu: s publikom, medzi žánrami aj medzi mestami.
Otvorenie festivalu, ktoré sa uskutoční v utorok 2. decembra v bratislavskej A4, bude spojené s vernisážou výstavy plagátov 20 rokov NDF. Nu Dance Fest počas 20 rokov spolupracoval s viacerými grafickými dizajnérmi, autormi vizuálov jednotlivých ročníkov. „Prehliadka bulletinov a plagátov predstavuje nielen ukážku vizuálnych konceptov, ale aj sumarizáciu 20 ročníkov festivalu,“ avizujú organizátori výstavu, ktorá bude trvať počas celého festivalu.