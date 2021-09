Festival Tempus Art otvorí i náročné témy rezonujúce v spoločnosti

Rožňava 16. septembre (TASR) – Medzinárodný festival alternatívnych divadiel Tempus Art, ktorý sa vo štvrtok po ôsmich rokoch vracia do Rožňavy, bude prostredníctvom divadelných predstavení reflektovať i náročné témy aktuálne rezonujúce v spoločnosti. Na trojdňovom festivale sa predstavia domáce zoskupenia i zahraniční hostia z Francúzska či Poľska.



Divadelný festival slávnostne otvorí predstavenie rožňavského Mestského divadla Actores predstavením Franz W., ktoré sleduje príbeh vojaka spoločnosťou čoraz ďalej vytlačeného za hranicu dôstojnej existencie. Divadelný program prvého dňa festivalu bude pokračovať adaptáciou románu Michaila Bulgakova Majster a Margaréta v podaní Teatro Tatro.



Pozornosť na aktuálne spoločenské témy upriami košické Divadlo na Peróne s hrou My ľud! „Otvára aktuálne spoločenské otázky súčasného globalizovaného sveta na témy, ako sú ekológia, migrácia a formovanie verejnej mienky. Vývoj hry bude svojimi postojmi a názormi určovať samotné publikum,“ priblížila PR manažérka festivalu Petra Nagyová. Ako ďalej dodala, hra Dospelosť Prešovského národného divadla zas diváka postaví pred tému rodinných vzťahov, ktoré ovplyvní smrteľná choroba jedného z členov rodiny.



Okrem slovenských divadelných zoskupení prinesie festival Tempus Art do Rožňavy i zahraničných hostí. Diváci sa môžu tešiť na divadelný sprievod mestom v podaní poľských hercov z Teatr Akt i pouličnú cirkusovú akrobatickú show francúzskych umelcov. V rámci sprievodných aktivít návštevníkov čaká aj premietanie filmovej tvorby študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici, či vernisáž kolektívnej výstavy umelcov, ktorí sa počas leta zúčastnili na Medzinárodnom maliarskom tábore Józsefa Basku Mlyn Rožňava 2021.



Medzinárodný divadelný festival Tempus Art sa koná pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave a jeho súčasťou bude i slávnostné udelenie Ceny diváka. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.